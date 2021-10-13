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換季氣溫驟變時 早上起床必做4件事 養瘦養膚都有用

記者劉小川／台北報導
起床前動動四肢延展，讓血液恢復循環再下床。圖／摘自pexels
起床前動動四肢延展，讓血液恢復循環再下床。圖／摘自pexels

隨著季節轉換，每天的氣溫也正在轉變，正值此轉變時期，還得要特別重視自己的身體狀況。而在氣溫逐漸變冷之際，早上起床也更為重要，想要開啟一天的能量與活力，起床做4件事情很重要。

一、起床別立即起身

人在睡覺過程中，心臟跳動相對比較緩慢些，血液循環速度也比較慢，當早上甦醒過來時，千萬別急著起身，這可能會易導致心臟心率加快，也容易誘發心血管疾病，可以慢慢起身，舒展一下全身，在床上翻動一下再緩緩下床，這樣一來可以促進血液循環加快，提高新陳代謝，並且幫助大腦慢慢開機。

千萬別睡醒立即下床。圖／摘自pexels
千萬別睡醒立即下床。圖／摘自pexels

二、起床一杯溫開水

人在睡眠時，整整一晚沒有喝水，這時候的身體部分缺乏水分，這時候喝口溫開水，可以喚醒身體。但大家要切記，在喝水的時候，別喝得太猛太急，水溫也別過高，慢慢小飲的方式即可。

起床後喝杯溫開水，讓腸道更舒暢。圖／摘自pexels
起床後喝杯溫開水，讓腸道更舒暢。圖／摘自pexels

三、養成排便固定時間的好習慣

最好的排便息慣時間，建議可以培養在早上起床的時候。這樣可以空出肚子來攝取更多的營養。但有嚴重便秘的人，可能會好幾天都無法正常的排便，似乎對於排便時間養成非常的困難，建議可以多攝取高纖維的食物、多吃水果，起床之前，先揉揉自己的肚子，喝一杯溫溫的蜂蜜水，即便沒有馬上排便，大腦也會形成一個反射條件。

四、豐盛的早餐是美好的一天開始

建議最美好的早餐時間約在早上7～9點，也是新陳代謝最旺盛的一段時間，而延續前面動作，再給予一個健康又豐盛的早餐，不僅讓身體充滿朝氣，更能養顏美容。可挑選水煮蛋、牛奶、全麥麵包、燕麥粥、生菜水果沙拉等，低熱量的早餐，可以幫助排便又能讓顏值提升。

早餐挑選清爽健康的食物。圖／摘自pexels
早餐挑選清爽健康的食物。圖／摘自pexels

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