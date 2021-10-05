愛馬仕2022春夏新裝 暖色系優雅 散發光彩能量

無論是素面皮革方形包、圓筒狀小包等，都以金屬細節呈現俐落時尚的設計感。（圖：愛馬仕提供）

巴黎時裝周進入尾聲，愛馬仕（Hermès）選在巴黎勒布爾歇航廈舉行2022春夏大秀。這次整體秀場空間由法國藝術家Flora Moscovici所打造，讓看秀嘉賓和模特兒被大片的暖色調噴漆牆面環繞，不只能感受到非常有愛馬仕風格的優雅溫和氣息，也體會到創意總監Nadège Vanhée-Cybulski想傳達對生活的嶄新希望。

透過簡單的剪裁變化和裝飾細節，自然呈現出女性的性感與健美、優雅姿態。（圖：愛馬仕提供）

Nadège Vanhée-Cybulski透露，她很欣賞Flora Moscovici用色彩改變巴黎的公共空間，「真正與她的作品相遇是她在瓦盧瓦街上的裝置藝術，在文化部裝修期間，一幅以鷹架搭建出的宏偉作品。」為了推出讓人耳目一新的時裝秀體驗，並「尋找充滿光線、太陽能量、一種強烈的實體繪畫方法」，Nadège Vanhée-Cybulski很自然地選擇了與Flora Moscovici攜手，共同創作出一場把服裝概念延伸到空間概念的秀，牆面上的色彩和塗料，有些也受到本季服裝的影響，像是某種彩虹色的布料或者相反的霧面或緞面質感，透過使用熒光或金屬塗料來增加輕盈感等等。

厚底涼鞋修飾身形又百搭。（圖：愛馬仕提供）

而回到服裝本身，可以明顯感受到Nadège Vanhée-Cybulski所建構出的「重新散發光彩的世界」。雖然維持著愛馬仕不隨波逐流的舒適與休閒、經典調性，但是透過簡單的剪裁變化和裝飾細節，還是自然呈現出女性的性感與健美、優雅姿態。皮革收邊的細肩帶背心、襯衫式洋裝，清新中不失沉穩，寬版長褲或短褲的束帶腰身年輕有型，直身線條的長洋裝走起路來飄逸瀟灑，多款兩截式的露腰裝也展現出滿滿活力。橘、黃、白、黑等多色彩呼應著場地的噴漆牆面，也讓人聯想到矛盾的夕陽餘暉，以及在日出美景前所醞釀出的曖昧景致。

愛馬仕發表2022春夏女裝系列。（圖：愛馬仕提供）

配件部分，也是簡約中見高質感。無論是素面皮革方形包、圓筒狀小包等，都以金屬細節呈現俐落時尚 的設計感。厚底涼鞋修飾身形又百搭，皮革手環也是無需思考就能為整體造型增添氣質的最佳選擇。

素面皮革方形包。（圖：愛馬仕提供）

直身線條的長洋裝走起路來飄逸瀟灑。（圖：愛馬仕提供）