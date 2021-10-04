我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

「辛普森」也穿BALENCIAGA 全新聯名系列即將登場

記者吳曉涵／台北報導
BALENCIAGA與動畫「辛普森家庭」合作推出特輯，被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。(取材自YouTube)
BALENCIAGA與動畫「辛普森家庭」合作推出特輯，被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。(取材自YouTube)

之前嘗試過以電玩方式發表新系列的BALENCIAGA，這次又再度突破自我，在巴黎時裝周期間帶來驚喜連連的2022春夏時裝秀。結合深受眾多網友喜愛的紅毯首映與辛普森動畫兩大元素，又一次成功掀起熱議。

BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。(圖:BALENCIAGA提供)
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。(圖:BALENCIAGA提供)

BALENCIAGA為許多時尚名人提供過精彩的紅毯造型服飾，就拿不久前剛舉行的Met Gala活動為例，金卡戴珊（Kim Kardashian）當天的那套包括把臉都覆蓋住的全黑造型就讓人印象超深刻。這次創意總監Demna Gvasalia就把紅毯活動直接作為本次發表的重點，在巴黎夏特雷劇院（Le Théâtre du Châtelet）舉辦一場電影首映會，讓模特兒們化身名人，完整呈現明星抵達紅毯後會遇到的狀況，現場有攝影師、觀眾的叫喊聲，還有各種拍照姿勢的變換，雖然不是真正的超級巨星，但態度和服裝的霸氣可是一點都不馬虎。當中也有法國影后伊莎貝雨蓓、影星艾略特佩吉等真的明星加入走秀陣容。

BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。(圖:BALENCIAGA提供)
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。(圖:BALENCIAGA提供)

本季的服飾主打黑色，清一色的黑衣人與紅毯形成鮮明對比，也更能展現出服裝細節與布料的魅力。寬大的西裝版型、層層堆疊的蕾絲蓬裙禮服、極度貼身的連身褲等，高調又帥氣、隆重。和Crocs的合作也持續進行，金屬鞋底更有個性。沙漏包也延伸出新的帶有蓬度的滑面皮革款式，三隔層的Triplet Bag，不只造型搶眼，也增添使用收納上的便利性。而這場秀則是由Demna Gvasalia所扮演的蒙面黑衣人擔任壓軸，用自己的設計為行事風格向來低調的他做了最好的掩護。

BALENCIAGA與動畫「辛普森家庭」合作推出特輯，被視為是10月12日即將上...
BALENCIAGA與動畫「辛普森家庭」合作推出特輯，被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。(取材自YouTube)

BALENCIAGA與動畫「辛普森家庭」合作推出特輯，被視為是10月12日即將上...
BALENCIAGA與動畫「辛普森家庭」合作推出特輯，被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。(取材自YouTube)

進入電影院後，大銀幕上播放的是BALENCIAGA與動畫《The Simpsons》（辛普森家庭）合作的特輯，劇情描述荷馬（Homer）為了準備送給老婆美枝（Marge）的生日禮物，寫信給BALENCIAGA總部，最後為他們全家促成一場體驗時尚大秀的美事。包括創意總監Demna Gvasalia和安娜溫圖、小賈斯汀等時尚名人在動畫中也都「辛普森化」，非常有趣。這個合作也被視為是10月12日即將上市的BALENCIAGA X Simpson系列的最佳預告。

BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。(圖:BALENCIAGA提供)
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。(圖:BALENCIAGA提供)

BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。(圖:BALENCIAGA提供)
BALENCIAGA 2022春夏時裝秀。(圖:BALENCIAGA提供)

由Demna Gvasalia所扮演的蒙面黑衣人擔任壓軸，用自己的設計為行事風格...
由Demna Gvasalia所扮演的蒙面黑衣人擔任壓軸，用自己的設計為行事風格向來低調的他做了最好的掩護。(圖:BALENCIAGA提供)

時尚 電影院 攝影

上一則

10月4日星座運勢 巨蟹財運很旺 天秤投資運差

下一則

吹哨人控臉書：早就自知助長仇恨 卻以利為先

延伸閱讀

Janet走金鐘紅毯 最怕緊張噴奶

Janet走金鐘紅毯 最怕緊張噴奶
龐德女郎紅毯互補比「胸」狠 凱特王妃回收古早耳環

龐德女郎紅毯互補比「胸」狠 凱特王妃回收古早耳環
「鹹蛋超人」太暴力？中國全面下架：抵制不良動畫

「鹹蛋超人」太暴力？中國全面下架：抵制不良動畫
艾美獎紅毯 麗塔瓊斯辣秀美腿 「王冠」黛妃變「使女」

艾美獎紅毯 麗塔瓊斯辣秀美腿 「王冠」黛妃變「使女」

熱門新聞

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

2021-09-27 21:56
前竊賊曝犯案前會鎖定的物件，示意圖。（ingimage）

我家為何被偷？前竊賊曝犯案前會鎖定「這樣的房子」

2021-09-29 21:29
兩女一男在景點3P裸照外流。（取材自推特）

2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯

2021-09-27 00:20
日本秋田犬保護會飼養的一隻秋田犬，才一年就從小狗長得快和人差不多高。（取材自推特）

小狗才養1年快比人還高 民眾嚇到「以為遇到熊」

2021-09-30 21:15
江蘇南通一輛轎車後窗貼有「日本731部隊」字樣，結果被警察行政拘留15天。（取材自微博）

他在車窗上貼這幾個「不當字樣」 被警關押15天

2021-09-28 04:53
美國一位網友表示，他家三歲小孩記得前世因被車輪碾過而身亡。（取材自抖音）

前世記憶真存在？3歲兒記得上輩子的事：我被車輪碾死

2021-10-01 03:03

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台