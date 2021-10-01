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新龐德女郎Naomi Harris出席007首映 手表秀優雅

記者釋俊哲／即時報導
Naomi Harris先前已參與「惡魔四伏（Spectre）」、「空降危機（Skyfall）」兩部007電影，並在最新「生死交戰」中三度登場，日前並出席電影首映紅毯。（取材自Instagram）
Naomi Harris先前已參與「惡魔四伏（Spectre）」、「空降危機（Skyfall）」兩部007電影，並在最新「生死交戰」中三度登場，日前並出席電影首映紅毯。（取材自Instagram）

原本預定在2020年上映的007電影「生死交戰」（No Time to Die）因新冠疫情延遲，終於在9月30於全球同步上映。英國男星Daniel Craig再度演出勇猛頑強的情報員，並在電影中配戴上歐米茄（OMEGA）腕表，日前出席首映時，也與同劇女演員Namo Harris、Lashana Lynch一同出席紅毯。

在英國皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉辦的首映典禮上，搶眼的粉色天鵝絨雙排扣西裝，讓Daniel Craig成為可能是有史以來最活潑的007，並與他手上的OMEGA海馬系列Aqua Terra 18K金腕表，在顏色上兩相呼應。這只防水150米的Aqua Terra貴金屬表款，使用品牌自豪的同軸擒縱大師天文台機芯，OMEGA獨家的Sedna金，更為Daniel Craig造型散發優雅的紳士風範。

搶眼的粉色天鵝絨雙排扣西裝，讓丹尼爾克萊格（Daniel Craig）成為可能是...
搶眼的粉色天鵝絨雙排扣西裝，讓丹尼爾克萊格（Daniel Craig）成為可能是有史以來最「活潑」的007。（取材自Instagram）
OMEGA Speedmaster Aqua Terra腕表。（圖：OMEGA提...
OMEGA Speedmaster Aqua Terra腕表。（圖：OMEGA提供）

現場另一亮點還有三度在007電影登場的的Naomi Harris，先前已參與「惡魔四伏（Spectre）」、「空降危機（Skyfall）」兩部007電影。值得一提的是，Naomi Harris近日更參與了漫威電影「猛毒2：血蜘蛛」的演出，令人格外期待；而首映當天Naomi Harris則以小洋裝搭配一只OMEGA的碟飛（De Ville）Ladymatic精鋼鑽表，並在表圈使用了特殊的雪花式鑲嵌（snow-setting）工法。表款同樣使用了同軸擒縱大師天文台機芯，精密、精準的性能，一如Naomi Harris在電影中傳達的印象，優雅而幹練。

OMEGA De Ville Ladymatic腕表。（圖：OMEGA提供）
OMEGA De Ville Ladymatic腕表。（圖：OMEGA提供）

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