流行／名牌紐約分店 盡顯品味

VERSACE在紐約蘇活區開設了一家全新店鋪，使用極具品牌識別性的設計元素，像是希臘迴紋圖案的大理石地板和天花板雕刻的Medusa標誌。（圖：VERSACE提供）

疫情雖尚未完全舒緩，但最近兩家時尚品牌不約而同在紐約 開設全新的分店，有的融入當地地景特色，有的展現摩登時髦的城市魅力，無論是別具巧思的建築外觀或特殊櫥窗裝置，都讓人耳目一新，有機會可以好好安排一趟朝聖之旅。

FENDI旗艦店古色古香

FENDI的紐約旗艦店搬遷到曼哈頓57街熨斗大廈的轉角處，兩層樓空間外牆維持建築物古色古香的外觀，彰顯歲月痕跡獨特魅力。六片縱向跨越三個樓層的透視LED簾幕，展現出FENDI羅馬總部Palazzo della Civiltà Italiana的身影，還有美國 各種著名經典設計也成為櫥窗設計的主題靈感來源，像是典藏檔案箱中的羊皮紙、Selleria車縫線以及標誌性的Peekaboo包款等。

FENDI的紐約旗艦店搬遷到曼哈頓57街熨斗大廈的轉角處，兩層樓空間外牆維持建築物古色古香的外觀，彰顯歲月痕跡獨特魅力。（圖：FENDI提供）

兩層樓挑高空間的中央懸吊著一顆球，以圓形燈具組合出的天花板加以襯托，站在店外便能看見，消費者可以沿著二樓的浮動鏡面走道進入這顆玻璃球，球體中展示一個完全由大理石雕刻成的FENDI First包款雕塑 品。店內也用水泥柱和橫樑的工業風與大理石、黃銅及鋼鐵的奢華感相互搭配，並且以長毛地毯當成營造氣氛的重點。Arabescato Vagli大理石讓人想起羅馬教堂的建築，創造出宏偉的氛圍。

FENDI的紐約旗艦店搬遷到曼哈頓57街熨斗大廈的轉角處，兩層樓空間外牆維持建築物古色古香的外觀，彰顯歲月痕跡獨特魅力。（圖：FENDI提供）

VERSACE新店在蘇活區

VERSACE在紐約蘇活區（Soho）開設了一家全新店鋪，位於格林街（Greene Street）111號。這間店遵循著名建築師Gwenael Nicolas在巴黎旗艦店首次提出的設計理念，捕捉了品牌對未來的強大願景，並使用極具品牌識別性的設計元素，像是希臘迴紋圖案的大理石地板和天花板雕刻的Medusa標誌。最重要的是，店舖所有材料都榮獲LEED的金牌認證，具備永續特性。

VERSACE在紐約蘇活區開設了一家全新店鋪，使用極具品牌識別性的設計元素，像是希臘迴紋圖案的大理石地板和天花板雕刻的Medusa標誌。（圖：VERSACE提供）