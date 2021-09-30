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龐德女郎紅毯互補比「胸」狠 凱特王妃回收古早耳環

記者孫曼／綜合報導
龐德女郎蕾雅瑟杜與安娜德哈瑪斯配戴蕭邦珠寶出席首映紅毯，凱特王妃回收舊珠寶。。(圖:蕭邦提供)
龐德女郎蕾雅瑟杜與安娜德哈瑪斯配戴蕭邦珠寶出席首映紅毯，凱特王妃回收舊珠寶。。(圖:蕭邦提供)

三度因疫情延期上映的「007：生死交戰」(No Time to Die)，終於於英國時間28日晚間在倫敦「皇家亞伯特音樂廳」舉行世界首映。這是第25部007電影。除了參與演出的演員，包括最後一次飾演詹姆士龐德的丹尼爾克萊格（Daniel Craig），龐德女郎蕾雅瑟杜（Léa Seydoux）和安娜德哈瑪斯（Ana de Armas）都出席了睽違許久的首映紅毯，熱鬧滾滾的紅毯亮點還包括連英國王室查理王子、BAFTA主席威廉王子、以及眾所注目的凱特王妃。

龐德女郎安娜德哈瑪斯配戴蕭邦高級珠寶耳環鑲嵌共26.78克拉明亮梨形切割鑽石，搭...
龐德女郎安娜德哈瑪斯配戴蕭邦高級珠寶耳環鑲嵌共26.78克拉明亮梨形切割鑽石，搭配獲公平採礦認證之18K白金鑽戒。(圖:蕭邦提供)

兩位龐德女郎在風格下可以說是玩美互補。法國女星蕾雅瑟杜以裝飾水晶亮片刺繡的白色長禮服和披肩，以俏麗短髮和紅唇襯托雪白的膚色。來自古巴的安娜德哈瑪斯健康黝黑，則是選擇了一襲黑色深V高衩禮服展現健康性感美。巧妙的是，這次兩人都選擇了搭配蕭邦（Chopard）的鑽石耳環和戒指：蕾雅瑟杜配戴以雲朵蕾絲和蝴蝶為設計靈感的鑽石珠寶，繁複的女性化設計展現飄逸仙氣；安娜德哈瑪斯則是以垂墜的梨形鑽石耳環和馬眼形主鑽的戒指，透過簡約的鑽石線條為性感造型增添貴氣。蕭邦除了在電影中為安娜德哈瑪斯打造珠寶，也與這次電影合作推出特別版的聯名珠寶。

龐德女郎蕾雅瑟杜配戴蕭邦Precious Lace系列Nuage耳環鑲嵌總重3....
龐德女郎蕾雅瑟杜配戴蕭邦Precious Lace系列Nuage耳環鑲嵌總重3.77克拉明亮形切割鑽石，與Haute Joaillerie系列的蝴蝶鑽戒。(圖:蕭邦提供)

一身金色長禮服的凱特王妃，則選擇了「回收」曾經在公開場合曝光過的耳環：這次配戴的O’Nitaa金色圓盤耳環，在2019年時就已經亮相過了。這是來自英國倫敦Chelsea的設計師珠寶店的訂製品，上面綴滿了未經切割的水晶原石，訂價約290英鎊，並搭配了她尚未嫁入王室之前就經常配戴的石榴石戒指。

英國王室向來都有參與「007」系列電影首映的慣例，例如2012年Skyfall就有查理王子夫婦代表出席，2015年的Spectre則是威廉王子、凱特王妃及哈利王子一起出席。

凱特王妃重新配戴既有的耳環，出席007電影首映紅毯。(取材自Instagram)
凱特王妃重新配戴既有的耳環，出席007電影首映紅毯。(取材自Instagram)

電影 哈瑪斯 英國

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