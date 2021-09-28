我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殺死東三省人？中國東北的「暴力硬停電」風暴

麻州華裔兄妹被中國限制出境4年 已獲釋返美

傳承黛妃坦克金表？梅根出席演唱會、聯合國開會不離手

記者孫曼／綜合報導
梅根從不離手的卡地亞黃K金坦克腕表，被認為是來自黛妃的珍藏。(取材自Instagram、卡地亞提供)
梅根從不離手的卡地亞黃K金坦克腕表，被認為是來自黛妃的珍藏。(取材自Instagram、卡地亞提供)

退出王室的英國哈利王子與妻子梅根，於9月23日起展開美國紐約行，是兩人卸下英國高階王室成員職務以來的首次重大公開行程。兩人先是於23日參訪911國家紀念博物館和「自由塔」世貿中心一號大樓，之後拜會美國駐聯合國大使湯瑪斯葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield），並前往紐約一所小學為學生閱讀她創作的繪本「長凳」。25日兩人再度一起出席國際倡議組織「全球公民」（Global Citizen）主辦的演唱會。

梅根配戴卡地亞黃K金法國坦克腕表為紐約兒童閱讀繪。(取材自Instagram)
梅根配戴卡地亞黃K金法國坦克腕表為紐約兒童閱讀繪。(取材自Instagram)

梅根的穿著打扮向來是媒體焦點，這次亮相也不例外。整個行程猶如時裝秀：拜訪911紀念館時她一身Aquazzura黑色褲裝表達莊重，拜會聯合國大使時則換上駝色的Max Mara，以大地色系展現專業。而為兒童朗讀時則換上一身灣暖紅色的Loro Piana褲裝，最後以Valentino白色短洋裝出席演唱會活動。

雖然出席場合變化很大，服裝造型也一直更替，不過始終沒變的，是梅根手腕上的卡地亞經典坦克表款Tank Francaise與LOVE手環，除了展現經典設計的百搭程度，更有粉絲指出，這款黃K金的「法式坦克」，很可能就是來自黛妃的珍藏！

LOVE手環也是梅根從不離手的百搭時尚珠寶。(圖:卡地亞提供)
LOVE手環也是梅根從不離手的百搭時尚珠寶。(圖:卡地亞提供)

卡地亞的經典表款TANK，誕生於1917年，當時路易卡地亞在構思Tank腕表結構時，是以軍用坦克的俯視圖為靈感，以兩側直條（brancard）代表坦克的履帶，表殼則模擬坦克的砲塔。深受歡迎的坦克，隨著百餘年來美學的變化，陸續延伸出不同的創作與設計，包括纖長大尺寸的美坦（Tank Américaine），以及表殼四邊和表耳連接處皆以斜角呈現的法坦（Tank Française）。梅根在婚前就經常配帶一只精鋼與K金的雙色法坦，與這兩年來一直不離手的K金款在材質色澤上略有不同。

許多王室粉絲都認為這枚K金坦克正是原來黛妃擁有的那一只。

Tank Française腕表黃K金小型款。(圖:卡地亞提供)
Tank Française腕表黃K金小型款。(圖:卡地亞提供)

梅根 美國 紐約

上一則

伊州馬拉松領跑志工誤導前兩名跑錯路 幸運男逆襲奪冠

延伸閱讀

傳凱特冷淡、威廉欺負人 氣走哈利、梅根

傳凱特冷淡、威廉欺負人 氣走哈利、梅根
哈利、梅根想打開與王室僵局 只能靠這一步？

哈利、梅根想打開與王室僵局 只能靠這一步？
梅根密謀重返好萊塢 漫威、DC超級英雄片是首選

梅根密謀重返好萊塢 漫威、DC超級英雄片是首選
哈利、梅根訪紐約 退出王室後首次重大公開行程

哈利、梅根訪紐約 退出王室後首次重大公開行程

熱門新聞

凱特（左）與瑞杜卡努搭檔雙打。美聯社

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

2021-09-24 07:38
母象和鱷魚激戰，最後母象用左腿把鱷魚踩死(左圖)，還確認鱷魚真的死亡後才跟象群一同離開沼澤。（取材自Instagram）

影／母象一腳踩死沼澤「鱷」霸 驚人畫面遊客全看傻

2021-09-25 02:38
男吃飯吃一半突然脫光光走向吧檯。(取材自reddit)

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

2021-09-22 23:34
兩女一男在景點3P裸照外流。（取材自推特）

2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯

2021-09-27 00:20
56歲的布魯克雪德絲（右）帶著15歲小女兒葛莉兒一起到米蘭看時尚精品秀。取材自IG

漂亮寶貝有女接班？布魯克雪德絲15歲女兒宛如她年輕時

2021-09-26 18:34
外送員抱怨，該家麥當勞的處理訂單速度超慢，導致他們要等很久，送到後還會被客人罵，因此乾脆不接單。(取材自TikTok)

麥當勞堆「滿滿餐點」沒人領 外送員怒：店家超龜速

2021-09-24 22:59

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家
蘋果CEO庫克「撿便宜」 1010萬買下Madison Club豪宅

蘋果CEO庫克「撿便宜」 1010萬買下Madison Club豪宅
港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」

港媒爆華爾街大佬替美中政府傳話 成「季辛吉翻版」