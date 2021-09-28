傳承黛妃坦克金表？梅根出席演唱會、聯合國開會不離手

梅根從不離手的卡地亞黃K金坦克腕表，被認為是來自黛妃的珍藏。(取材自Instagram、卡地亞提供)

退出王室的英國哈利王子與妻子梅根 ，於9月23日起展開美國紐約 行，是兩人卸下英國高階王室成員職務以來的首次重大公開行程。兩人先是於23日參訪911國家紀念博物館和「自由塔」世貿中心一號大樓，之後拜會美國駐聯合國大使湯瑪斯葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield），並前往紐約一所小學為學生閱讀她創作的繪本「長凳」。25日兩人再度一起出席國際倡議組織「全球公民」（Global Citizen）主辦的演唱會。

梅根配戴卡地亞黃K金法國坦克腕表為紐約兒童閱讀繪。(取材自Instagram)

梅根的穿著打扮向來是媒體焦點，這次亮相也不例外。整個行程猶如時裝秀：拜訪911紀念館時她一身Aquazzura黑色褲裝表達莊重，拜會聯合國大使時則換上駝色的Max Mara，以大地色系展現專業。而為兒童朗讀時則換上一身灣暖紅色的Loro Piana褲裝，最後以Valentino白色短洋裝出席演唱會活動。

雖然出席場合變化很大，服裝造型也一直更替，不過始終沒變的，是梅根手腕上的卡地亞經典坦克表款Tank Francaise與LOVE手環，除了展現經典設計的百搭程度，更有粉絲指出，這款黃K金的「法式坦克」，很可能就是來自黛妃的珍藏！

LOVE手環也是梅根從不離手的百搭時尚珠寶。(圖:卡地亞提供)

卡地亞的經典表款TANK，誕生於1917年，當時路易卡地亞在構思Tank腕表結構時，是以軍用坦克的俯視圖為靈感，以兩側直條（brancard）代表坦克的履帶，表殼則模擬坦克的砲塔。深受歡迎的坦克，隨著百餘年來美學的變化，陸續延伸出不同的創作與設計，包括纖長大尺寸的美坦（Tank Américaine），以及表殼四邊和表耳連接處皆以斜角呈現的法坦（Tank Française）。梅根在婚前就經常配帶一只精鋼與K金的雙色法坦，與這兩年來一直不離手的K金款在材質色澤上略有不同。

許多王室粉絲都認為這枚K金坦克正是原來黛妃擁有的那一只。