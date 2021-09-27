超模助陣VERSACE與FENDI聯名秀 名媛性感人魚裝太火辣

VERSACE攜手FENDI推出聯合大秀。（取材自Instagram）

日前才邀請女星Dua Lipa擔任走秀嘉賓的VERSACE，在本季米蘭時裝周又再度帶來重頭戲，獻上一場眾所矚目的雙品牌聯合時裝秀。這次規格更龐大，除了邀請FENDI創意總監Kim Jones、Silvia Venturini Fendi一起玩設計之外，走秀陣容更是有超模群加持，讓許多時尚 迷看得超過癮。

秀上看到的25件衣服，都是由VERSACE創意總監Donatella Versace研究FENDI典藏資料、Kim Jones和Silvia Venturini Fendi研究VERSACE典藏資料後分別操刀打造的。（取材自Instagram）

這次VERSACE與FENDI的合作起因於今年2月份雙方的一次餐敘，這兩個明明不是同集團的品牌會這樣玩在一起，Kim Jones以「單純就是友情因素」來解釋。秀上看到的25件衣服，都是由VERSACE創意總監Donatella Versace研究FENDI典藏資料、Kim Jones和Silvia Venturini Fendi研究VERSACE典藏資料後分別操刀打造的，也就是由雙方設計師交換位置重新詮釋對方負責的兩個品牌。於是大家可以看到很多標誌性的元素和單品像是大量的VERSACE的金色圖騰以印花或是蕾絲雕花呈現，還有FENDI的FF logo和皮草等等，無論是剪裁和運用的細節特色都和平常的風格有很大的差異。VERSACE的梅杜莎logo，外圍的希臘回紋圖案也改成FF logo。

Kristen McMenamy展示VERSACE by FENDI作品。（取材自Instagram）

VERSACE與FENDI的合作是由雙方設計師交換位置重新詮釋對方負責的兩個品牌。（取材自Instagram）

參與走秀的超模則有凱特 模絲、娜歐蜜坎貝爾、Amber Valletta、Karen Elson、Kristen McMenamy等人，而和VERSACE交情有好的義大利 時尚KOL Chiara Ferragni和老公也現身力挺這場大秀，Chiara還穿了一席VERSACE閃亮亮的流蘇洋裝，搭配一頭波浪捲髮，像極了真人版的美人魚。而女星Dua Lipa則是穿著有FENDI logo的黑色洋裝出席。

Karen Elson。（取材自Instagram）

（左起）Amber Valletta、凱特模絲。（取材自Instagram）

Chiara還穿了一席VERSACE閃亮亮的流蘇洋裝，像極了真人版的美人魚。（取材自Instagram）