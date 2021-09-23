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超火辣「露溝」西裝 FENDI大秀推崇享樂精神

記者吳曉涵／台北報導
FENDI發表了2022春夏女裝系列大秀，加入了很多繽紛的色彩與舞廳風格。(圖：FENDI提供)
FENDI發表了2022春夏女裝系列大秀，加入了很多繽紛的色彩與舞廳風格。(圖：FENDI提供)

FENDI發表2022春夏女裝系列大秀，這是Kim Jones加入品牌女裝設計團隊後推出的第二個時裝系列，在他的創作中依然可見帶著成熟韻味的女性形象，但這次加入了很多繽紛的色彩與舞廳風格，用更狂放高調的姿態來強調百變女性風情。

FENDI發表了2022春夏女裝系列大秀，這是Kim Jones加入品牌女裝設計...
FENDI發表了2022春夏女裝系列大秀，這是Kim Jones加入品牌女裝設計團隊後推出的第二個時裝系列，在他的創作中依然可見帶著成熟韻味的女性形象。(圖：FENDI提供)

Kim Jones在品牌的典藏檔案中發掘出Antonio Lopez為FENDI手繪的品牌logo圖案，於是把這個元素作為本季設計靈感來源。談到Antonio Lopez，他不只是位知名時尚插畫家、攝影師，與FENDI前任創意總監卡爾拉格斐之間也有濃厚的淵源，他為卡爾留下了許多珍貴的影像紀錄，更是紐約傳奇俱樂部Studio 54的常客，是70年代時尚的中心人物。他也用自己的畫筆，描繪出Jerry Hall、周天娜和Grace Jones等多類型又有自我風格的時尚icon，這點也讓Kim Jones非常有感觸。

這次加入了很多繽紛的色彩與舞廳風格。(圖：FENDI提供)
這次加入了很多繽紛的色彩與舞廳風格。(圖：FENDI提供)

「Lopez是Karl的一個朋友，我一直受到他的啟發。他的想法始終走在時代尖端，包容世間萬物。從Andy Warhol到Steven Meisel和David Hockney，大家對他都景仰不已，我想把他介紹給新的世代。Lopez畫筆下的女子，還有FENDI品牌所定義的女子，都手握權力，她才是創造她自己的人。」Kim Jones說。

於是FENDI與The Estate and Archive of Antonio Lopez and Juan Ramos攜手合作，把充滿藝術感的畫作重現在奶油色長袍、絲質襯衫、嵌花皮革和蕾絲與緹花織物上，Antonio Lopez筆下的百合花，也變成了琺瑯材質髮飾。Baguette包款上出現了五彩繽紛的華美織錦、Peekaboo、First包款上的圖樣和色彩也更加鮮明搶眼。而在夜晚俱樂部中，穿著皮草和流蘇衣的女子綻放耀眼光芒的霸氣形貌也成了本季的重點之一，和緞面西裝呈現的性感火辣相映成趣，腳踩帶著70年代氛圍的FENDI First樹脂鞋跟高跟鞋，新一季FENDI女性展現出的享樂精神，正是疫情時代最被想念的。

FENDI與The Estate and Archive of Antonio ...
FENDI與The Estate and Archive of Antonio Lopez and Juan Ramos攜手合作，把充滿藝術感的畫作重現在奶油色長袍、絲質襯衫、嵌花皮革和蕾絲與緹花織物上。(圖：FENDI提供)

在夜晚俱樂部中，穿著皮草和流蘇衣的女子綻放耀眼光芒的霸氣形貌也成了本季的重點之一...
在夜晚俱樂部中，穿著皮草和流蘇衣的女子綻放耀眼光芒的霸氣形貌也成了本季的重點之一。(圖：FENDI提供)

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