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孫藝真「高級感」霸屏 時尚畫報飄仙氣 秀白皙長腿

記者楊詩涵╱綜合報導
孫藝真詮釋VALENTINO秋冬新包款，飄散復古典雅的仙氣。(取材自Instagram)
孫藝真詮釋VALENTINO秋冬新包款，飄散復古典雅的仙氣。(取材自Instagram)

孫藝真在Instagram曬新圖，以復古畫報的飽滿色澤表現VALENTINO全新秋冬包款，其中一張畫面被長腿占據，「孫仙」的高顏值也詮釋出精緻、奢華的洗鍊。

Valentino Garavani Stud Sign黑色、象牙白粒面小牛皮肩...
Valentino Garavani Stud Sign黑色、象牙白粒面小牛皮肩背包。(圖：VALENTINO提供)

她手上拿著的，是VALENTINO秋冬最新Stud Sign包款，也是隋棠日前以溫柔姿態詮釋的包款，她因疫情起伏寫下，「不知不遠的未來如何，只能珍惜再珍惜能工作、能帶孩子外出的現在。」她以擅長的溫暖浪漫風格，呈現唯美的畫面；而柯佳嬿則是一反隨性拍拍的幽默常態，曬出正經大片，以VALENTINO包款、Jimmy Choo鞋履，搭出優雅俐落的都會風格。

柯佳嬿、隋棠詮釋VALENTINO秋冬新包款。(圖：VALENTINO提供)
柯佳嬿、隋棠詮釋VALENTINO秋冬新包款。(圖：VALENTINO提供)

娘娘孫儷則是難得的拍了精品穿搭照，拎同一包款顯貴氣；「乘風破浪的姐姐」張柏芝和孫藝真畫風雷同，都以長腿霸屏；而「何仙姑」何穗則是以超模的鬆放姿態，輕鬆駕馭各式氛圍。

孫儷、何穗、張柏芝演繹VALENTINO秋冬新包款。(圖：VALENTINO提供...
孫儷、何穗、張柏芝演繹VALENTINO秋冬新包款。(圖：VALENTINO提供)

VALENTINO 2021秋冬Valentino Garavani Stud Sign包款，結合了品牌經典的鉚釘設計元素、VLogo黃銅標誌，洋溢著龐克前衛的情調；Rockstud向來是品牌塑造風格的標誌元素，放大的Roman Stud是為了向以琢石建築馳名的羅馬宮致敬，在本季主打個性絕對而鮮明的黑、白色，也成為孫藝真表現自信霸氣的配件。

孫藝真詮釋VALENTINO秋冬新包款，飄散復古典雅的仙氣。(取材自Instag...
孫藝真詮釋VALENTINO秋冬新包款，飄散復古典雅的仙氣。(取材自Instagram)
孫藝真詮釋VALENTINO秋冬新包款，以修長美腿成為畫面焦點。(取材自Inst...
孫藝真詮釋VALENTINO秋冬新包款，以修長美腿成為畫面焦點。(取材自Instagram)

張柏芝 疫情 孫儷

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