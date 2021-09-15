我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻疹疫情導致作業耽擱 阿富汗人在美軍機地等候安置

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

第七代Apple Watch Hermès 經典元素上身

記者孫曼／台北報導
第七代Apple Watch Hermès 41毫米表殼配Attelage系列亞麻藍色雙圈Swift小牛皮表帶，售價未定。圖／愛馬仕提供
第七代Apple Watch Hermès 41毫米表殼配Attelage系列亞麻藍色雙圈Swift小牛皮表帶，售價未定。圖／愛馬仕提供

第七代Apple Watch Hermès系列發表，融入更多愛馬仕的經典元素，在表帶與表盤上都可以看到品牌膾炙人口的Chaîne d'ancre元素。而春季推出的Apple AirTag Hermès系列、Attelage系列與Jumping圖紋印花系列織帶表款，也在今秋迎來全新的材質和色彩。

光滑潤澤的雙圈Gourmette表帶，靈感來自愛馬仕於1930年代推出的狗項圈鍊條，內外皆以拋光處理的Barénia小牛皮打造經典的鍊結圖騰，玩轉於原始材質與精緻的形式，由小而大、一圈接著一圈的鍊節環環相扣。而另一款Circuit H圖紋表帶，則是將錨鍊圖形的圖騰以鮮明的重疊手法印在Swift小牛皮單圈表帶上，並延續到表面上，共有餅乾色/電光藍、愛馬仕紅/黑以及黑/電光藍等三種配色組合。

深受歡迎的經典Attelage系列表帶，新增了愛馬仕紅和亞麻藍等年輕優雅的色彩，Swift小牛皮的單圈表款則是迎來充滿活力的橘色和萊姆黃的Jumping圖紋表帶，上面的H Vibration印花編織展現有別以往的風貌。

第七代Apple Watch Hermès 41毫米表殼配Gourmette系列...
第七代Apple Watch Hermès 41毫米表殼配Gourmette系列雙圈Barénia小牛皮表帶，售價未定。圖／愛馬仕提供

Apple Apple Watch

上一則

莉莉柯林斯婚紗耗時200小時打造 古老蕾絲工藝飄仙氣

下一則

iPhone 13被噓慘 庫克被罵啃老本 網懷念喬布斯推坑力

延伸閱讀

蘋果發表會 iPhone13首推1TB容量機型 9/24上市

蘋果發表會 iPhone13首推1TB容量機型 9/24上市
修正安全漏洞 教你如何更新蘋果App

修正安全漏洞 教你如何更新蘋果App
蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch

蘋果發表會 推出新款iPhone、iPad和Apple Watch
為何Tesla不搭載Apple CarPlay 馬斯克與庫克不對盤嗎?

為何Tesla不搭載Apple CarPlay 馬斯克與庫克不對盤嗎?

熱門新聞

珍妮佛洛佩茲的禮服胸口開得很低，抓住各方目光。（路透）

珍妮佛洛佩茲爆乳挺班艾佛列克 紅毯熱吻被批反客為主

2021-09-11 01:13
一位網友在網路上貼文分享，自己最近換了手機後，就把舊手機iPhone 6S當玩遊戲的備用機，但卻在某天後突然變得異常耗電。（示意圖／取材自ingimage）

iPhone變超耗電 她驚見「這功能」沒關 默默運行1年多

2021-09-05 22:27
「海兒」就讀英國皇家音樂學院，專攻女高音。 （取材自Instagram /@hedy_hoiyi）

香港漂亮「女高音」擁魔鬼身材 網好奇：肺活量很好？

2021-09-12 01:50
一名女性不小心將按摩器開整晚。（示意圖／ingimage）

按摩棒不小心開整晚險燒屋 她羞曝：差點沒命了

2021-09-15 03:48
程女因身材嬌小、打扮時髦，看不出已是38歲的奶奶。（取材自河南廣播電視台）

付完聘金才知「女友是奶奶」 29歲男崩潰：婚不結了

2021-09-11 04:37
空服員列出她和同事希望乘客在飛機上不要做的事情。(取材自Instagram)

「拜託別再戳了」空姐最討厭乘客做這些事

2021-09-13 01:27

超人氣

更多 >
疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿
阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」

阿里女員工案飯局照曝光 提告女方曾「趴被告腿上」
一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？

一洲焦點／中共與美英民意為敵、密利將軍涉叛國？
普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴

愛國或叛國？密利阻「川普開戰中國」的解放軍密電風暴