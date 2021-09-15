莉莉柯林斯婚紗耗時200小時打造 古老蕾絲工藝飄仙氣

莉莉柯林斯的RALPH LAUREN Collection婚紗浪漫典雅。圖／取自IG @lilycollins(攝影@cedarandpines)

去年因《艾蜜莉在巴黎》影集而帶來超高討論度的莉莉柯林斯（Lily Collins），日前釋出在瀑布邊的婚紗照宣告結婚，她和查理麥克道威爾（Charlie McDowell）擁吻的照片也相當甜蜜，後續在IG發表更多張婚紗側拍，陽光穿透了禮服上的蕾絲，影影綽綽，美得令人屏息，而斗篷式頭紗有19世紀文學小說的復古典雅，在細緻中展現做工的奢華。

莉莉柯林斯的RALPH LAUREN Collection婚紗特色在於典雅的斗篷頭罩。圖／取自IG @lilycollins(攝影@cedarandpines)

夫妻倆選在美國 科羅拉多州溫泉度假村Dunton Hot Springs中的奢華牧場舉辦婚禮，在19世紀初這裡曾是淘金小鎮，仍保留了當時的木造屋舍，也襯托莉莉柯林斯身上婚紗的古典氣質。這襲婚紗來自RALPH LAUREN的設計，別緻之處在於頭紗，像是從19世紀英國 作家夏綠蒂勃朗特著作《簡愛》中走出來的女子，斗篷頭紗原為拜占庭時期女士所使用的貝爾頭飾、到中世紀轉變為具有宗教意涵的穿搭，或是女士外出服的罩衫，具有節制、拘謹的美感，莉莉柯林斯身上的RALPH LAUREN Collection訂製連帽婚紗，歷時200多個小時製作，以Calais-Caudry蕾絲製成，加萊（Calais）和科德里（Caudry）這兩座城市，是法國最早從英國引進蕾絲織機的所在地，也發展出頂級的蕾絲工藝，透過「蕾絲之王」列維斯（Leavers）花邊織造機的勾勒，創造出完美的花形結構蕾絲，繁複而精緻，需透過16,000根紗線同時織造而成。

莉莉柯林斯的RALPH LAUREN Collection婚紗歷時200小時完工。圖／取自IG @lilycollins(攝影@cedarandpines)

她的連帽斗篷上，還覆蓋著施華洛世奇水晶串珠所製作的微型花朵，縫綴烏干紗絲綢花瓣，因此在光線的照射下，顯現光影交錯的立體感與層次美，讓莉莉柯林斯綻放細膩的氣質；而她的先生查理麥克道威爾則是穿上RALPH LAUREN Purple Label的天鵝絨燕尾服，高貴簡約。身為RALPH LAUREN品牌好友，林志玲 的婚紗是近年令人印象深刻的作品，而其實RALPH LAUREN自創立以來，甚少為家族成員之外的名人打造婚紗，近年也僅只寶萊塢巨星琵豔卡喬普拉（Priyanka Chopra）穿著RALPH LAUREN訂製婚紗出嫁，而今莉莉柯林斯的婚紗，也列入品牌稀有、經典的婚紗作品之一。