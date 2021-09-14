鑽石流蘇華麗 超模與女星耳環閃耀Met Gala

垂墜耳環吸睛效果佳，許多女星選擇這種款式的珠寶出席2021 Met Gala。圖／DE BEERS、寶格麗、蕭邦提供

華麗如水晶燈般的高級珠寶耳環，向來是女星紅毯吸睛的利器。紐約時間9月13日於當地展開的2021年度大都會 博物館慈善晚宴（Met Gala ），是年度最重要的時尚 盛宴。

為呼應今年主題「在美國 」（In America），產後復出的超模卡莉克勞斯（Karlie Kloss）化身美國國花 – 紅玫瑰，一身鮮紅更襯托耳畔一對DE BEERS Aria高級珠寶鑽石耳環，如花盛放的設計與僥要的鑽石流蘇，完美呼應禮服造型。

Karlie Kloss配戴DE BEERS Jewellers鑽石珠寶出席2021 Met Gala。圖／DE BEERS提供

同樣一身鮮豔欲滴的紅色的寶格麗品牌大使、墨西哥女星Eiza Gonzalez，也選擇了垂墜著鑽石流蘇的寶格麗頂級珠寶耳環，不過不對稱的紅寶石、藍寶石設計為細節增添了活潑的趣味，也與手上的Serpenti 紅寶石靈蛇手鐲相得益彰。

寶格麗品牌大使墨西哥女星Eiza Gonzalez配戴寶格麗頂級珠寶亮眼現身2021 MET GALA。圖／寶格麗提供

因演出「冰與火之歌：權力遊戲」而結為連理的銀幕佳偶基特哈靈頓（Kit Harington）與蘿絲萊斯利（Rose Leslie）也難得一起出席了這個時尚盛宴，蘿絲萊斯利身穿嫩黃色禮服，配戴以藍寶石為主石的海瑞溫斯頓（Harry Winston）高級珠寶垂墜耳環，巧玩撞色概念又顯得相當貴氣。

Rose Leslie配戴HARRY WINSTON藍寶石鑽石耳環2021 Met Gala。圖／海瑞溫斯頓提供

而資深女星「莎姐」莎朗史東（Sharon Stone），則是選擇了配戴蕭邦（Chopard）Precious Lace 系列耳環，一對總重 13.41 克拉的枕形切割祖母綠非常華麗，搭出隆重典雅。