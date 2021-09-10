GUCCI高級珠寶「歡愉花園」系列 95件魔幻開園中

古馳（GUCCI）發表品牌第二個高級珠寶系列「歡愉花園（Hortus Deliciarum）」，全數總計95件、總值約6億3000萬元台幣。(圖：GUCCI提供)

古馳（GUCCI ）發表由品牌創意總監Alessandro Michele帶來的第二個高級珠寶系列「歡愉花園（Hortus Deliciarum）」，全系列以星瀑（Waterfall Stars）、夜幕（Nightfall）、玫瑰花園（Rose Garden）、動物王國（Animal Kingdom）與單顆寶石（Solitaires）五大系列，並集結洛可可、顫動珠寶、流蘇、蜜蜂、騎士戒等元素，全數95件作品總值約6億3000萬元台幣(約2276萬美元)，同時這也是在義大利 以外，繼中國、香港後全球海外發表的第三站。

GUCCI在發表歡愉花園高級珠寶時巧妙融入時裝，成功突破風格與奢華的框架。(圖：GUCCI提供)

GUCCI本次大量運用各種頗具話題的「新興」半寶石，例如蛋白石、拓帕石、錳鋁榴石、碧璽、尖晶石，並以其通透成色帶來雀躍的磁場頻率；例如夜幕系列的一件彩寶白金鑲鑽項鍊便使用一顆澳洲 黑蛋白石為主石，並襯以黃鑽、粉紅色帝王托帕石、紅碧璽、橄欖石、柑橘石榴石...等各色寶石，捕捉落日時大氣天空中斑斕七彩的魔幻時刻，單價約3075萬元台幣(約111萬美元)，也是本次展出最高單價作品。

由於GUCCI的珠寶創作是先繪製草圖，然後才蒐集寶石將夢幻具現，讓「設計」先行、而非寶石先行，自由不受拘束的風格結構，更展現出南歐地中海的浪漫隨性；像是一件玫瑰花園系列的淡紫色粉紅色尖晶石白金鑲鑽項鍊，便總計鑲嵌有43顆尖晶石總重約138.8克拉，以及787顆鑽石，珠寶並隨附60多張證書，以飛揚的星宿，具象的蝴蝶結、緞帶、流蘇結構，展現洛可可式的裝飾戲劇效果；而「顫動珠寶（Tremblant Jewelry）」則是本次全系列另一賞玩亮點，無論在珠寶或高級珠寶手表如Dancing Bee陀飛輪面盤之上，可動、顫動式（En tremblant）的結構，讓珠寶自由顫動，也像為無機的珠寶賦予了靈動生命力。

動物王國（Animal Kingdom）系列中，象徵勇氣的老虎、象徵力量的獅子相繼登場，例如一款頸飾項鍊（collier-style）以22尊獅頭雕像環繞著6.36克拉蛋白石，霸氣外顯；另一件黃色綠柱石獅頭黃金鑲鑽手環，則以具象、威嚇的「大貓」與口中的黃色綠柱石，展現金黃、宛如神話的古典意象。

在GUCCI眼中高級珠寶不限於性別，更多時刻也能由男性配戴。(圖：GUCCI提供) GUCCI歡愉花園「夜幕」系列彩寶白金鑲鑽項鍊，主石為黑色蛋白石約8.53克拉，並鑲嵌紅色帝王托帕石、紅碧璽、橄欖石、黃水晶。(圖：GUCCI提供) 華麗的寶石色彩與「設計」先行的思維，讓GUCCI高級珠寶展現了南歐的自由不拘。(圖：GUCCI提供)

值得一提的是：大克拉數、成色鮮豔的寶石則帶來宛如義大利開胃酒的甜蜜喜悅，例如阿富汗薄荷碧璽、橙色藍寶石紛紛化作兩件Solitaires單顆寶石系列的騎士戒主視覺，而一只Solitaires單顆寶石系列的紅碧璽更為本次展出最大寶石重約61.10克拉，戒指再鑲嵌633顆鑽石。

來到歡愉花園的盡頭，象徵GUCCI的經典元素「蜜蜂」再度登場，蜜蜂不僅停駐在G-Timeless Dancing Bees黃金陀飛輪腕表面盤，12隻蜜蜂在手腕擺動時更將自由顫動，帶來奇趣的視覺體驗；另一款G-Timeless Pavé Diamonds鑲鑽腕表，則是傳說中的「滿天星」、面盤全鑲鑽款式，18K白金的表殼與手表不同細節共鑲嵌428顆鑽石總計7.31克拉。一旦近距離欣賞還將發現：表面上的四隻白金蜜蜂並非單純朝外或內、而是向12點鐘方向飛行，也帶出本次歡愉花園的隱喻：蜜蜂與人們逐寶石、歡愉而生，日以繼夜、生生不息。