Tiffany x Daniel Arsham夢幻藍盒 限量雕塑內含珠寶

Tiffany攜手藝術家Daniel Arsham改造標誌性夢幻藍盒，限量雕塑全球發行。（圖：Tiffany提供）

以一系列「未來考古學」雕塑 物件為代表作的紐約 當代藝術家Daniel Arsham，首度與紐約珠寶品牌Tiffany & Co.攜手合作，以Tiffany最廣為人知的經典Tiffany Blue Box®為主角，構思出未來考古學系列中的最新作品：被腐蝕的青銅Tiffany Blue Box®。共49件青銅材質鑄造的腐蝕雕塑作品，以量身訂製的手工拋光方式呈現銅綠光澤，向Tiffany專屬色調與Arsham Studio識別色致敬，即日起全球發布。

Tiffany攜手藝術家Daniel Arsham改造標誌性夢幻藍盒限量雕塑，雕塑藍盒中包括一件Tiffany Knot x Arsham Studio 18K白金手環。（圖：Tiffany提供）

Daniel Arsham未來考古學系列創作理念，透過想像中的未來視角來重新詮釋當代文物：「我總會被那些在文化歷程中一眼就可以識別出來的物品所吸引，Tiffany Blue Box®正擁有這種力量。我想以不同於原創設計的方式為其變身，創造頹廢與仿舊感，以展現其歷史意涵，在當前世界穩固的地位，以及在未來數十年、甚至幾世紀後將會如何表現。」

而更讓人驚喜的是，青銅雕塑禮盒內盛裝著鑲嵌鑽石與沙弗萊石的Tiffany Knot x Arsham Studio限量聯名18K白金手環。靈感源自繩結的Tiffany Knot系列向紐約的活力與特質致敬，展現顛覆感與個性化、優雅且具當代精神。同時為歡慶此次合作，Daniel Arsham於Tiffany紐約旗艦店創作了一個大型裝置藝術，透過沉浸式Tiffany x Arsham Studio互動體驗探索最新藝術品與限量手環，至2021年10月底止。

Tiffany攜手藝術家Daniel Arsham改造標誌性夢幻藍盒限量雕塑，雕塑藍盒中包括一件Tiffany Knot x Arsham Studio 18K白金手環。（圖：Tiffany提供）