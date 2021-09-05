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卡地亞珠寶 CLASH DE CARTIER破格有型設計愛地球

記者孫曼／即時報導
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。。(圖:卡地亞提供)
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。。(圖:卡地亞提供)

卡地亞（CARTIER）在2019年推出的全新原創系列珠寶CLASH DE CARTIER系列，設計打破卡地亞在飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）中的一貫美學與既有框架，巧妙將各項裝飾融匯成獨特造型。

今年這個席捲全球時尚人士的鮮明設計，推出5款具有份量感的大型新作：包括玫瑰金材質的戒指、單邊耳環、手鐲，以及柔軟靈動的鍍銠白K金手環和項鍊，並請來氣質優雅又摩登的英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐（KAYA SCODELARIO）為現代女性勇於打破傳統規則與自由態度帶來嶄新演繹。

CLASH DE CARTIER玫瑰金單邊耳環大型款。(圖:卡地亞提供)
CLASH DE CARTIER玫瑰金單邊耳環大型款。(圖:卡地亞提供)

CLASH DE CARTIER承襲卡地亞自1930年代以來引領全球時尚品味的幾何風格，系列珠寶在尖銳鋒利的同時卻又保有細緻的觸感，洋溢堅固的精密機械感的同時又渾圓豐韻、輪廓柔和，而且配戴起來更能體會活動自如的精緻結構 – 全新的項鍊和手環，無比服貼柔軟的鍊結，完美體現卡地亞極致精密靈活的鉸鏈設計和分毫不差的校準工藝，在塑造鮮明拋光質感的同時，以靈活度帶出力量。

同時卡地亞也承諾，身為具有全球意識的領導品牌，卡地亞致力於以謹慎並負責任的方式採購原材料。除了與經責任珠寶業委員會（Responsible Jewellery Council）認證的小型手工開採礦場合作，以體現品牌應具備的責任感、尊重人權，在採購回收黃金方面，也希望為環境保護帶來更正面的影響。

CLASH DE CARTIER軟鍊式項鍊鍍銠白K金中型款。(圖:卡地亞提供)
CLASH DE CARTIER軟鍊式項鍊鍍銠白K金中型款。(圖:卡地亞提供)

CLASH DE CARTIER軟鍊式手鍊鍍銠白K金中型款。(圖:卡地亞提供)
CLASH DE CARTIER軟鍊式手鍊鍍銠白K金中型款。(圖:卡地亞提供)

CLASH DE CARTIER軟鍊式手鍊鍍銠白K金中型款。(圖:卡地亞提供)
CLASH DE CARTIER軟鍊式手鍊鍍銠白K金中型款。(圖:卡地亞提供)

CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指大型款。(圖:卡地亞提供)
CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指大型款。(圖:卡地亞提供)

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