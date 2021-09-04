雅克德羅蜂鳥腕表 翠綠「鏤空琺瑯」超美 全球限量8只

鏤空琺瑯、又稱空窗琺瑯，法文為Plique-à-jour、拉丁文則為Smalta Clara，製作困難複雜，並具有宛如教堂窗花玻璃般的空靈曼妙。（圖：雅克德羅提供）

即便已邁入夏日尾聲，但盛夏的暑氣似仍未消褪。瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）以高難度的鏤空琺瑯，獻上一只Petite Heure Minute Smalta Clara Colibri腕表，捎來一幅翠綠林間的清涼意像。

手表的正、反兩面都任光線自由穿梭，七種不同濃淡深淺的綠色，將樹稍林間蜂鳥輕快展翼的輕巧擬真，也讓人聯想到歐洲教堂的彩繪玻璃。原來這是一種特殊的鏤空琺瑯、又稱空窗琺瑯，法文為Plique-à-jour、拉丁文則為Smalta Clara。這種複雜困難的工藝是在完全沒有金屬底盤的金質凹槽中填入琺瑯，並經多次高溫 燒製，為琺瑯賦予色澤也提升密度，更由於未有金屬底盤，燒製的成品可兩面通透、正反欣賞，也讓光線自由流轉於其中。

雅克德羅（Jaquet Droz）Petite Heure Minute Smalta Clara Colibri腕表，全球限量8只。（圖：雅克德羅提供）

翻至背面，則可欣賞Jaquet Droz 6150自動上鍊機芯巧奪天工的修飾打磨。（圖：雅克德羅提供）

一旦翻至背面，更可看到Jaquet Droz 6150自動上鍊機芯的精密「身影」：18K紅金的自動盤以人手精雕上蜂鳥的剪影、羽翼紋理，並與6150機芯上的打磨修飾，形成鮮明對比。偏心的珍珠母貝時間面盤具備時、分顯示，18K紅金表殼並鑲嵌100顆鑽石總重約0.89克拉，全球限量8只。