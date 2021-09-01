日內瓦表展 寶格麗GERALD GENTA米老鼠現身

寶格麗在日內瓦表展發表最新一波品牌新作。（圖：寶格麗提供）

GENEVA WATCH DAYS 2021日內瓦表展採用實體與線上整併的形式，於當地時間8月30日起展開。參展品牌發表最新力作。龍頭之一的寶格麗（BVLGARI）延續今年波段性操作的策略，在每個陸續登場的表展發表接下來三個月內將全球到貨的商品，讓消費者可以「即看即買」，滿足數位時代消費者的購買習慣。

今年日內瓦表展寶格麗最大的亮點，就是Gerald Genta Mickey Mouse。自2000年後納入寶格麗集團麾下的Gerald Genta表廠，今年重現品牌經典米老鼠逆跳表款Gerald Genta Arena Retrograde Disney Mickey Mouse，讓全球粉絲相當興奮。

除此之外，寶格麗男表主推58個立體切面、線條圓中帶方的Octo Roma系列，推出WorldTimer世界時區腕表與Papillon Tourbillon蝴蝶中置陀飛輪腕表，女表則延續今年高階珠寶表的路線，全新Divina系列薈萃頂級珠寶與極致傳統製表工藝。

BVLGARI OCTO ROMA WORLDTIMER世界時區腕表共有DLC類鑽碳黑面款與精鋼藍面款兩種可選。（圖：寶格麗提供）

BVLGARI DIVAS' DREAM系列珠寶腕表青金石款，33毫米玫瑰金鑲鑽表殼、青金石表盤。（圖：寶格麗提供）

BVLGARI DIVINA MOSAICA珠寶腕表粉紅剛玉款，37毫米玫瑰金鑲鑽與粉紅剛玉、自動上鍊機芯；BVLGAR DIVINA MOSAICA珠寶腕表沙弗萊石款，37毫米白K金鑲鑽與沙弗萊石、自動上鍊機芯。（圖：寶格麗提供）

BVLGARI DIVAS' DREAM 系列珠寶腕表孔雀石款，33毫米玫瑰金鑲鑽表殼、孔雀石表盤。（圖：寶格麗提供）

設計出皇家橡樹、百達翡麗金鷹、歐米茄星座等膾炙人口經典表款的傳奇鐘表設計師Gerald Genta，在2000年將自己的同名品牌Gerald Genta賣給寶格麗，其中最著名的作品就是結合迪士尼 卡通角色和複雜功能的表。

寶格麗曾於2019年推出Gerald Genta 50周年限量版鉑金紀念表、於2020年推出Arena系列全新鈦金屬款，表盤上都有Gerald Genta的logo，沒有寶格麗的logo。今年推出的Gerald Genta Mickey Mouse並非復刻既有的款式，而是以原創的精神結合許多標誌性的元素，包括Arena圓形拋光精鋼表殼、用手臂指示時間的米奇，以及逆跳顯示的分針刻度，以及5點鐘位置的跳時顯示。

寶格麗也宣布，隨著米奇的強勢回歸，為全球Gerald Genta表迷社群 而全新創立的交流平台也即將上線。

秉持環遊世界精神而誕生的Octo Roma WorldTimer世界時區腕表，表盤資訊的分布包含中央的時針、分針和秒針，以及外緣的雙旋轉圓盤：一個顯示24座參考城市，另一個則是24小時刻度，結合成簡單、快速的時間顯示。24個時區的設定以加勒比海奢華度假勝地聖巴瑟米（St. Barts）取代百慕達來代表加勒比海地區，其他城市名稱同時也以目前已開幕或即將擁有寶格麗渡假村或是飯店的頂尖城市為主。共有精鋼藍面款與DLC類鑽碳黑面款兩種選擇。

BVLGARI OCTO PAPILLON CENTRAL TOURBILLON 蝴蝶中置陀飛輪腕表，41毫米玫瑰金表殼。（圖：寶格麗提供）

將陀飛輪裝置設於表盤正中央的設計，有其機械結構上的挑戰，因此有能力創作出中置陀飛輪的表廠屈指可數，寶格麗是其中之一。獨創的蝴蝶中置陀飛輪以翩翩飛舞的蝴蝶顯示時間：兩支單獨分別位於軸承盤上可收縮菱形指針，輪流運轉於180度的半圓形分鐘刻度軌道，新款的跳時視窗位於12點鐘位置，兩支指針分別依次指示分鐘：一支指針位於視窗上，指示分鐘進展，另一支則在軸承盤的路徑上維持縮回不動。看似毫不費力的精密機械運作，展現品牌永恆優雅的氣息與深厚的工藝底蘊。

OCTO ROMA WORLD TIMER功能說明圖。（圖：寶格麗提供）

寶格麗近年來備受歡迎的珠寶系列Divas' Dream，以品牌發源地羅馬著名的卡拉卡拉浴場（Baths of Caracalla）及其扇形馬賽克地磚為靈感。如今全新的Divina Mosaica系列三款全新Divina Mosaica表款以珍貴的寶石鑲嵌，在表盤上華麗呈現經典的扇形圖騰。其中Divina Mosaica Minute Repeater三問腕表搭載世界超薄紀錄的問表機芯，設計完美融合機械性能與奢華的義大利 美學。另有漸層綠色沙弗萊石與漸層粉紅剛玉自動表款。2款全新的Divas' Dream則精緻的扇形鍊結交錯鑲嵌，組成貼手又優雅的扇形馬賽克金屬表鍊。