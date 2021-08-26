伯爵PIAGET全新POLO 36毫米 輕奢上手

圓中帶方、方中帶圓的型中型（shape in shape）設計手法，讓伯爵POLO系列女表帶有多樣化的幾何魅力。（圖：PIAGET提供）

尺寸與比例，常在風格造型中扮演重要角色。伯爵（PIAGET）的POLO系列表款從1979年問世以來，圓中帶方、方中帶圓的型中型（shape in shape）設計手法，帶有曼妙的幾何魅力。品牌近日推出全新POLO系列女表，以穠纖合度的36毫米，在風格、存在感和閱讀便利性之間，找到完美平衡。

PIAGET Polo系列日期顯示18K白金高級珠寶鑽表。（圖：PIAGET提供）

2021年新款伯爵（PIAGET）POLO系列36毫米腕表，共有精鋼、18K玫瑰金、18K白金三種材質，再分為鑲鑽與高級珠寶不同設計，全系列皆具備快拆表帶系統、伯爵自製500P1自動上鍊機芯，以及透明藍寶石水晶玻璃底蓋。入門價位例如精鋼搭配藍色面盤的G0A46018，表面經機刻花紋裝飾，華美也日常；喜愛在色彩上帶來變化？玫瑰金搭配灰色鱷魚皮帶的白色面盤款則散發高雅氣息，表圈並鑲嵌60顆總重約0.97克拉的圓形明亮式切割鑽石，暖心甜美。

PIAGET Polo系列月白色日期顯示18K玫瑰金鑽表。（圖：PIAGET提供）

壓軸的則有兩只面盤全鑲鑽（full-dial）的白金珠寶款，兩者面盤皆鑲嵌89顆總重約1.24克拉鑽石，其中一款搭配黑色鱷魚皮表帶售價約194萬元，另一款白金表帶也全數鑲嵌鑽石，屬全鑲鑽（full-set）的頂級珠寶鑽表，堪稱高級晚宴或社交派對的奢華伴手。

PIAGET Polo系列日期顯示18K白金頂級珠寶鑽表。（圖：PIAGET提供）