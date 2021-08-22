RED VELVET回歸Yeri成「精品擔當」？身上珠寶愈來愈多

RED VELVET成員Yeri配戴FRED珠寶。（取材自Instagram）

著名韓流經紀公司SM旗下的女子團體RED VELVET經歷一年多的各自發展與休息，近日終於全員到齊回歸，推出第6張迷你專輯「Queendom」，以輕快的洗腦旋律再度成為今年的夏日女王，團員也積極透過更新社群 平台、登上綜藝節目宣傳曝光。除了「美貌擔當」的隊長Irene、以及「性感擔當」的Joy，成員中年紀最小的「忙內」Yeri，最近頻頻在Instagram發布自己的穿搭照中，都少不了搭配高端精品品牌的珠寶，行頭是團員中最貴氣的，小忙內似乎已經要成為團內的「精品擔當」了。

RED VELVET成員Yeri配戴FRED珠寶。（取材自Instagram）

PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石小號款項鍊。（圖：FRED提供）

繼上週與成員Joy一起參加綜藝節目配戴價值上百萬的珍珠小皇冠，Yeri近日在Instagram分享的自拍照則堆疊了多條愛心圖案的項鍊和戒指，是來自法國現代珠寶品牌FRED的經典作品：Pretty Woman。原來在30年前，茱莉亞羅勃茲演出成名作「麻雀變鳳凰」時，曾在電影 中配戴FRED的紅色寶石愛心圖騰高級珠寶項鍊，為了紀念這個經典的珠寶畫面，FRED再重新推出愛心圖案的珠寶時便以這部電影的英文名字Pretty Woman為珠寶命名，除了當初的紅色寶石款式，更與時俱進地推出適合混搭配戴的K金鑲鑽日常款式，讓當代女性隨時也都能當上Pretty Woman。

PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K白金全鋪鑽迷你款戒指。（圖：FRED提供）

PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金全鋪鑽迷你款戒指。（圖：FRED提供）

PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石迷你款戒指。（圖：FRED提供）

PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石中號款項鍊。（圖：FRED提供）