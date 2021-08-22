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RED VELVET回歸Yeri成「精品擔當」？身上珠寶愈來愈多

記者孫曼／綜合報導
RED VELVET成員Yeri配戴FRED珠寶。（取材自Instagram）
RED VELVET成員Yeri配戴FRED珠寶。（取材自Instagram）

著名韓流經紀公司SM旗下的女子團體RED VELVET經歷一年多的各自發展與休息，近日終於全員到齊回歸，推出第6張迷你專輯「Queendom」，以輕快的洗腦旋律再度成為今年的夏日女王，團員也積極透過更新社群平台、登上綜藝節目宣傳曝光。除了「美貌擔當」的隊長Irene、以及「性感擔當」的Joy，成員中年紀最小的「忙內」Yeri，最近頻頻在Instagram發布自己的穿搭照中，都少不了搭配高端精品品牌的珠寶，行頭是團員中最貴氣的，小忙內似乎已經要成為團內的「精品擔當」了。

RED VELVET成員Yeri配戴FRED珠寶。（取材自Instagram）
RED VELVET成員Yeri配戴FRED珠寶。（取材自Instagram）

PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石小號款項...
PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石小號款項鍊。（圖：FRED提供）

繼上週與成員Joy一起參加綜藝節目配戴價值上百萬的珍珠小皇冠，Yeri近日在Instagram分享的自拍照則堆疊了多條愛心圖案的項鍊和戒指，是來自法國現代珠寶品牌FRED的經典作品：Pretty Woman。原來在30年前，茱莉亞羅勃茲演出成名作「麻雀變鳳凰」時，曾在電影中配戴FRED的紅色寶石愛心圖騰高級珠寶項鍊，為了紀念這個經典的珠寶畫面，FRED再重新推出愛心圖案的珠寶時便以這部電影的英文名字Pretty Woman為珠寶命名，除了當初的紅色寶石款式，更與時俱進地推出適合混搭配戴的K金鑲鑽日常款式，讓當代女性隨時也都能當上Pretty Woman。

PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K白金全鋪鑽迷你款戒...
PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K白金全鋪鑽迷你款戒指。（圖：FRED提供）

PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金全鋪鑽迷你款...
PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金全鋪鑽迷你款戒指。（圖：FRED提供）

PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石迷你款戒...
PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石迷你款戒指。（圖：FRED提供）

PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石中號款項...
PRETTY WOMAN Fine Jewellery 18K玫瑰金鑽石中號款項鍊。（圖：FRED提供）

PRETTY WOMAN Fine Jewellery系列 18K白金鑽石小號款...
PRETTY WOMAN Fine Jewellery系列 18K白金鑽石小號款項鍊。（圖：FRED提供）

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