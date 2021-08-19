瑪丹娜「自帶聖母光」超狂頭飾 找上印尼時尚教父設計

瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。（取材自Instagram／@madonna）

巨星瑪丹娜 （Madonna）今年選擇於亞得里亞海岸邊的義大利度假勝地普利亞（Puglia）歡慶63歲的生日，身為超級天后的壽星，全身混搭香奈兒、凡賽斯、Burberry等名牌，滿滿的戒指項鍊與耳環，各種珠光寶氣不在話下，不過最大的焦點talking piece，絕對是她「自戴物理聖母光」、猶如從頭周圍散發光芒的驚人頭飾。這是瑪丹娜向號稱「印尼時尚 教父」的設計師Rinaldy Yunardi訂製的頭飾。

有「印尼時尚教父」之稱的Rinaldy Yunardi，以頭飾聞名好萊塢。（取材自Instagram／ @rinaldyyunardi）

瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。（取材自Instagram／@madonna）

Rinaldy Yunardi為瑪丹娜訂製的生日頭飾。（取材自Instagram／ @rinaldyyunardi）

瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。（取材自Instagram／@madonna）

瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。（取材自Instagram／@madonna）

瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾，猶如自帶（物理的）光芒。（取材自Instagram／@madonna）

瑪丹娜歡慶63歲生日，配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。（取材自Instagram／@madonna）

Rinaldy Yunardi自1996年創立自己的同名品牌，從傳統印尼新娘的頭飾出發，過人的才華結合大膽又精緻的細節，迅速將傳統的頭飾拓展為時尚配件，除了頭飾和各種飾品，他甚至跨足燈光設計。好萊塢早就注意到這位才華洋溢的時尚設計師，包括女神卡卡（Lady Gaga）、凱蒂派瑞（Katy Perry）等巨星都曾配戴過他的作品，超級富豪家族卡達珊也是他的忠實客戶，凡是派對、生日造型都少不了Rinaldy Yunardi。台灣第一名模林志玲也曾於公開場合配戴他的帽子。

Niki Minaj在MV中配戴Rinaldy Yunardi的作品。（取材自Instagram／ @rinaldyyunardi）

阿妹也曾配戴Rinaldy Yunardi的作品。（取材自Instagram／@rinaldyyunardiofficial）

Lady Gaga也曾配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾。（取材自Instagram／ @rinaldyyunardi）

PINK配戴的耳環也出自Rinaldy Yunardi之手。（取材自Instagram／ @rinaldyyunardi）

郭富城2016年演場會上多個造型都搭配不同的Rinaldy Yunardi訂製頭飾。（取材自Instagram／@rinaldyyunardiofficial）

作品深具舞台效果的Rinaldy Yunardi也是許多天王天后經典演場會造型的幕後功臣，例如蔡依林、濱崎步、郭富城以及鄭秀文的誇張造型都是向他訂製的。也因為舞台效果好，許多頭飾又能遮蔽臉孔，他也為陸綜「蒙面歌王」做過多驚人的造型。浮誇的面罩在口罩很難離身的時代絕對會繼續是焦點，今年即將於9月13日登場的MET GALA上，他會推出什麼樣的作品，也相當令人期待。

卡達珊家族的超模Kendall Jenner配戴Rinaldy Yunardi訂製頭飾慶生。（取材自Instagram／ @rinaldyyunardi）

林志玲配戴Rinaldy Yunardi訂製的頭飾。（取材自Instagram／@rinaldyyunardiofficial）

有「印尼時尚教父」之稱的Rinaldy Yunardi，以頭飾聞名好萊塢。（取材自Instagram／ @rinaldyyunardi）