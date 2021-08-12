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「我的上流世界」金瑞亨暴紅 凍齡爽颯美演繹Tiffany

記者孫曼／綜合報導
金瑞亨參與Styled by T形象活動演繹Tiffany最新的Atlas X系列珠寶。（取材自Instagram）
金瑞亨參與Styled by T形象活動演繹Tiffany最新的Atlas X系列珠寶。（取材自Instagram）

在今年熱播韓劇「我的上流世界」中飾演豪門媳婦的47歲女星金瑞亨，因為在劇中實際身分是女同志，因此在穿搭細節經常以中性的設計展現富貴又霸氣的特質，受到亞洲網友一致好評。而在劇中為了符合他豪門媳婦的尊貴身分，日常配戴閃亮的珠寶時，更經常選擇混搭美國紐約品牌Tiffany & Co.的中性款式。因為戲劇張力效果絕佳，加上她驚人凍齡又冷豔的個人氣質，成為Tiffany在南韓啟動Styled by T系列活動的首發人物。

Tiffany Atlas X 18K玫瑰金寬版鑲鑽手環。（圖：Tiffany提...
Tiffany Atlas X 18K玫瑰金寬版鑲鑽手環。（圖：Tiffany提供）

Tiffany Atlas X 18K玫瑰金鑲鑽戒指。（圖：Tiffany提供）
Tiffany Atlas X 18K玫瑰金鑲鑽戒指。（圖：Tiffany提供）

金瑞亨參與Styled by T形象活動演繹Tiffany最新的Atlas X系...
金瑞亨參與Styled by T形象活動演繹Tiffany最新的Atlas X系列珠寶。（取材自Instagram）

在這系列Styled by T的形象照中，金瑞亨演繹的是Tiffany最新的Atlas X系列，和之前在「我的上流世界」中的T系列雖然都是以金屬為主要素材的珠寶，整體設計手法與風格節截然不同。今年全新推出的Atlas X系列，脫胎自1995年推出的經典Atlas™系列，靈感來自Tiffany紐約第五大道旗艦店外牆著名的鐘盤上的羅馬數字。新版Atlas X系列延續以時間為靈感的原創精神，注入新的立體感，例如Tiffany® Setting 訂婚戒指的刀鋒形飾邊、凹版切割的銳利光影、縱橫交錯的新設計元素、以及蜂巢圖案的鋪鑲鑽石等，整體外型更加前衛，創造配戴時的多變風格。

金瑞亨參與Styled by T形象活動演繹Tiffany最新的Atlas X系...
金瑞亨參與Styled by T形象活動演繹Tiffany最新的Atlas X系列珠寶。（取材自Instagram）

Tiffany Atlas X 18K玫瑰金鏤空設計鑲鑽手環。（圖：Tiffan...
Tiffany Atlas X 18K玫瑰金鏤空設計鑲鑽手環。（圖：Tiffany提供）

Tiffany Atlas X Open 18K玫瑰金鏤空造型項鍊。（圖：Tif...
Tiffany Atlas X Open 18K玫瑰金鏤空造型項鍊。（圖：Tiffany提供）

Tiffany Atlas X 18K金窄版鑲鑽手環。（圖：Tiffany提供）
Tiffany Atlas X 18K金窄版鑲鑽手環。（圖：Tiffany提供）

Tiffany Atlas X 18K玫瑰金鑲鑽項鍊。（圖：Tiffany提供）
Tiffany Atlas X 18K玫瑰金鑲鑽項鍊。（圖：Tiffany提供）

金瑞亨參與Styled by T形象活動演繹Tiffany最新的Atlas X系...
金瑞亨參與Styled by T形象活動演繹Tiffany最新的Atlas X系列珠寶。（取材自Instagram）

金瑞亨參與Styled by T形象活動演繹Tiffany最新的Atlas X系...
金瑞亨參與Styled by T形象活動演繹Tiffany最新的Atlas X系列珠寶。（取材自Instagram）

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