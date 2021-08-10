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佳士得珠寶網拍 有史以來最高單價 逾24克拉心形鑽

記者孫曼／即時報導
佳士得紐約自即日起至8月18日止舉辦「Jewels Online：Summer Sparkle」線上珠寶專場。(圖:佳士得提供)
佳士得紐約自即日起至8月18日止舉辦「Jewels Online：Summer Sparkle」線上珠寶專場。(圖:佳士得提供)

紐約佳士得（Christie’s）自即日起至8月18日止舉辦的線上珠寶專場「Jewels Online：Summer Sparkle」精選一系列璀燦美鑽為為此次拍賣主題，包括經典的無色純白美鑽，到各式各樣罕見的粉紅色、橘色、綠色、褐色、黃色彩鑽，許多優質拍品更以無底價的方式上拍，令人眼睛為之一亮。

濃彩粉鑽與彩鑽鑽戒，估價4萬美元起。(圖:佳士得提供)
濃彩粉鑽與彩鑽鑽戒，估價4萬美元起。(圖:佳士得提供)

領銜拍品為一枚24.45克拉DIF的Type IIa心形改良明亮式切割鑽石鍊墜，估價約155萬美元起，是佳士得線上拍賣有史以來估價最高的珠寶拍品。而一枚名為「夏日晨曦」（The Summer Sunrise）的9.83克拉VS1豔彩橘黃色（Fancy Vivid Orange Yellow）鑽戒，也是此次拍賣焦點，估價約60萬美元起。

GRAFF的鑽石花卉項鍊鍊墜，採無底價形式上拍，估價45,000美元起。(圖:佳...
GRAFF的鑽石花卉項鍊鍊墜，採無底價形式上拍，估價45,000美元起。(圖:佳士得提供)

多件無底價方式上拍的珠寶則是此次網路拍賣的焦點：一枚6.29克拉DIF等級的攥夜，估價25萬美元起；一對左右各重5.01克拉D色鑽石耳環，估價18萬美元起，還有一件5.06克拉祖母綠切割鑽戒。除此之外，焦點彩鑽還包括一枚3.02克拉豔彩黃鑽（fancy vivid yellow）鑽戒，以及一枚鑲嵌濃彩（fancy intense）粉鑽的鑽戒。

24.45克拉DIF的Type IIa心形改良明亮式切割鑽石鍊墜，估價約155萬...
24.45克拉DIF的Type IIa心形改良明亮式切割鑽石鍊墜，估價約155萬美元起。(圖:佳士得提供)

名為「THE SUMMER SUNRISE」的9.83克拉VS1豔彩橘黃鑽鑽戒，...
名為「THE SUMMER SUNRISE」的9.83克拉VS1豔彩橘黃鑽鑽戒，估價60萬美元起。(圖:佳士得提供)

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