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她的迷你包裝滿時髦 女神卡卡拎LV經典款上街

記者吳曉涵／台北報導
女神卡卡自拍不忘秀出LV Capucines包。（圖：LV提供、取材自Instagram）
女神卡卡自拍不忘秀出LV Capucines包。（圖：LV提供、取材自Instagram）

女神卡卡（Lady Gaga）最近為了新的音樂作品演出以及宣傳新電影，在紐約街頭上演一系列超精彩的造型秀，幾乎每天都有讓人耳目一新的穿搭。日前她換上一件有著雕花蕾絲領子的Andrew Gn黑白洋裝，展現典雅復古的氣質，手上的包包更是再度證明她永遠走在最前面的敏銳時尚品味。

女神卡卡拎著LV Capucines迷你包。（圖／摘自Fashionsizzle...
女神卡卡拎著LV Capucines迷你包。（圖／摘自Fashionsizzle）

女神卡卡當天手上拎著的包是路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）標誌性的人氣款Capucines包，這系列當初是以LV於1854年在巴黎rue Neuve-des-Capucines的第一間專賣店為名，非常有代表性。而女神卡卡手上這款迷你尺寸，也是近來非常受到歡迎的大小，雖然可能裝不了太多東西，但容量要帶齊必備的重要單品依然綽綽有餘，而且擁有經典百搭的黑色配色和小巧可愛的外型，就是非常討喜。

女神卡卡自拍不忘秀出LV Capucines包。（取材自Instagram）
女神卡卡自拍不忘秀出LV Capucines包。（取材自Instagram）

鴨藍色Capucines BB包。（圖：LV提供）
鴨藍色Capucines BB包。（圖：LV提供）

和Piero Fornasetti創辦的義大利設計工坊Fornasetti的聯名...
和Piero Fornasetti創辦的義大利設計工坊Fornasetti的聯名款Capucines BB包。（圖：LV提供）

Capucines系列包款各尺寸今年也推出了很多新的花樣與配色，像是亮黃色的迷你款、鴨藍色的BB款等共7種顏色，另外還有和Piero Fornasetti創辦的義大利設計工坊Fornasetti的聯名款，把包包變成傳奇建築，有趣又充滿話題。而光滑小牛皮皺褶處理手把款式，也讓提把像是戴上髮帶或髮圈，浪漫甜美又優雅，巧妙以細節變化增添整體造型魅力。

Capucines MM包，價格店洽。（圖：LV提供）
Capucines MM包，價格店洽。（圖：LV提供）
光滑小牛皮皺褶處理手把款式，也讓提把像是戴上髮帶或髮圈，浪漫甜美又優雅。亮黃色C...
光滑小牛皮皺褶處理手把款式，也讓提把像是戴上髮帶或髮圈，浪漫甜美又優雅。亮黃色Capucines迷你包。（圖：LV提供）

女神卡卡 義大利 紐約

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