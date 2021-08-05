梅根拍片宣傳慈善計畫 網友歪樓找同款項鍊

梅根慶祝40歲生日啟動40x40慈善計畫協助女性重返職場。（取材自YouTube）

英國 薩塞克斯公爵夫人梅根 梅克爾（Meghan Markle）今年8月4日歡慶40歲生日。雖然和英國王室相處不甚愉快引起爭議，不過這並沒有減低她的全球影響力和媒體對她的關注。而深明這點的梅根，選擇在此刻宣布將啟動一項協助女性在職場影響力的「40 x 40」計畫，「因為我將滿40歲了，我邀請了40歲好友分別付出40分鐘的時間，協助一位女性回到職場。在美國 共有超過200萬名的女性因為疫情失去工作，更何況是全世界！我想如果我們每個人都花40分鐘主動服務大眾，能夠掀起漣漪效益。」

梅根宣傳慈善計畫的影片，讓出現的項鍊與茶具組意外受到歡迎。（取材自Instagram）

不過慈善計畫尚未正式啟動，整個網路瘋狂討論的卻是這段影片中她所配戴的項鍊和喝茶使用的瓷具。梅根在影片中顯然是坐在書房，身穿大地色系的毛衣、白背心、和她最招牌的細跟高跟鞋，不過鏡頭中最搶眼的則是她胸的星座項鍊。

這兩條項鍊都是美國洛杉磯設計師珠寶品牌Logan Hollowell的作品，用閃亮的鑽石標示出天空中星星的位置，再以14k金的直線條連結成星座圖案；梅根配戴的兩條項鍊分別是兒子Archie的金牛座以及女兒Lilibet的雙子座項鍊。Logan Hollowell的星座項鍊每一款都有14k白金、黃金、玫瑰金三種材質可選，除了鑽石也提供白色剛玉可選，價格會因為星座的星星數量和大小而不同。

Logan Hollowell的金牛星座項鍊，14k黃金鑲鑽款約1600美元。（取材自Logan Hollowell官網）

Logan Hollowell的雙子星座項鍊，14k白金鑲鑽款約1785美元。（取材自Logan Hollowell官網）

梅根所使用的茶杯組也被起底是來自英國陶瓷品牌Burleigh的Black Regal Peacock系列，而且同款茶杯組已經立刻售罄。