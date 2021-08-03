不只簽下寶萊塢安潔莉納裘莉 寶格麗新代言人超火辣

琵艷卡喬普拉喬納斯與艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。（取材自Instagram）

看好名人社群影響力，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）在亞洲成功簽下木村拓哉女兒木村光希（Koki）和南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa，帶動亞洲市場的知名度與業績成長，今年除了稍早宣布「宇宙最強網紅」Chiara Ferragni也加入寶格麗家族成為代言人，近日更透過Instagram宣布北美洲的兩位全新代言人：一位是有「寶萊塢安潔莉納裘莉 」之稱的琵艷卡喬普拉喬納斯（Priyanka Chopra Jonas），一位則是拉丁裔的火辣美女艾莎岡薩雷（Eiza González）。

琵艷卡喬普拉喬納斯加入寶格麗大家族成為品牌代言人。（取材自Instagram）

出身印度 寶萊塢的琵艷卡喬普拉強納斯，曾有「印度最美女人」封號，在奪得世界小姐冠軍後踏入演藝圈，除了過人美貌，演技也受到許多獎項肯定，從印度紅到好萊塢拍攝影集，在美國 也擁有超高知名度。就如同媒體給她的稱號「寶萊塢裘莉」一樣，她長期關注弱勢、熱心公益。在2018年，她嫁給美國歌手尼克喬納斯（Nick Jonas）后冠上夫姓，成為性感人妻。之前就經常與寶格麗合作的她，這次在全新形象廣告中配戴經典的B.zero1系列珠寶。

BVLGARI B.zero1 Rock系列黃K金雙環鑲鑽戒指。（圖：寶格麗提供） BVLGARI B.zero1 Rock Chain系列黃K金鑽石頸鍊。（圖：寶格麗提供）

而來自墨西哥的女星艾莎岡薩雷在好萊塢發展多年，曾演出「哥吉拉大戰金剛」、「玩命關頭：特別行動」等動作大片。而近日她也宣布將與艾美獎得獎導演Matthew Heineman合作，將墨西哥傳奇女星Maria Felix的生平故事搬上大螢幕；艾莎岡薩雷除了將演出主角，也將擔任製片。這位火辣美女在全新的寶格麗形象片中演繹多款經典的Serpenti蛇形珠寶，展現靈蛇雋永而摩登的神秘魅力。

拉丁裔女星艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。（取材自Instagram）

BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石頸鍊。（圖：寶格麗提供）

拉丁裔女星艾莎岡薩雷加入寶格麗大家族成為品牌代言人。（取材自Instagram）

BVLGARI Serpenti Viper 玫瑰金半鑽雙圈戒指。（圖：寶格麗提供）

BVLGARI Serpenti系列頂級祖母綠與鑽石頸鍊，鉑金鑲嵌26.10克拉橢圓形蛋面切割哥倫比亞祖母綠；鑽石與祖母綠，價格店洽。（圖：寶格麗提供）

BVLGARI Serpenti Viper玫瑰金鑽石單圈手環。（圖：寶格麗提供）