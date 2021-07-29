Lady Gaga變身「紐約皇后」 腳踩20公分恨天高逛大街

Lady Gaga以Magda Butrym細肩帶洋裝、Pleaser高跟靴，拎著Mark Cross的經典葛麗絲凱莉包款展現巨星架式。(取材自Instagram)

近日女神卡卡Lady Gaga 現身紐約 ，穿上睽違已久的標誌性超厚防水台高跟鞋，重現讓粉絲懷念已久的造型，留言表示「看到這些鞋子我膝蓋都痛了」！而她這次飛往紐約是為了和95歲的爵士樂手東尼班奈特（Tony Bennett）在無線電音樂廳（Radio City Hall）的兩場表演，她也穿上了多套極富女神卡卡風格的服裝，浮誇高調地行走在紐約街頭。

Lady Gaga身穿Alessandra Rich晚裝，搭配Manolo Blahnik鞋款、Dita貓眼太陽眼鏡，宛如紐約皇后。(取材自Instagram)

以「紐約皇后」之姿登場的Lady Gaga，她身穿Alessandra Rich晚裝、皮帶，Manolo Blahnik鞋款，搭配Dita貓眼太陽眼鏡，以克萊斯勒大樓為背景拍下了華麗身影，網友以「像是她擁有了整座城市」來形容睥睨姿態。而她在31度高溫下演繹LANVIN 2021秋季毛毛洋裝，也讓人深感女明星身上沒有季節感，搭襯MARC JACOBS眼鏡、金屬搖滾風格的Edward Avedis飾品，穿上Pleaser品牌的Xtreme-1020 Vinyl靴款，防水台高10.2公分、鞋跟高度達20.3公分，真是相當驚人，令人想請Lady Gaga開課示範「如何穿著20公分高跟鞋逛大街、而不仆街」。

Lady Gaga輕鬆駕馭Richard Quinn的高調印花服裝，手拎LV的Capucines系列手袋。(取材自Instagram)

此外，她輕鬆自如的駕馭Richard Quinn高調印花服裝，手拎路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Capucines鵝黃色手袋，達到色彩的高度和諧；而開高衩宛如將泳裝穿上街、搭襯黑色網襪和恨天高，完全就是她的代表作，熱愛黑色系的Lady Gaga也有優雅造型，她穿了Magda Butrym細肩帶洋裝，搭配Pleaser鞋的Infinity高跟靴、Mark Cross的經典葛麗絲凱莉包款，戴起Dita太陽眼鏡，完全巨星架式。