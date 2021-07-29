我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

Lady Gaga變身「紐約皇后」 腳踩20公分恨天高逛大街

記者楊詩涵／綜合報導
Lady Gaga以Magda Butrym細肩帶洋裝、Pleaser高跟靴，拎著Mark Cross的經典葛麗絲凱莉包款展現巨星架式。(取材自Instagram)
Lady Gaga以Magda Butrym細肩帶洋裝、Pleaser高跟靴，拎著Mark Cross的經典葛麗絲凱莉包款展現巨星架式。(取材自Instagram)

近日女神卡卡Lady Gaga現身紐約，穿上睽違已久的標誌性超厚防水台高跟鞋，重現讓粉絲懷念已久的造型，留言表示「看到這些鞋子我膝蓋都痛了」！而她這次飛往紐約是為了和95歲的爵士樂手東尼班奈特（Tony Bennett）在無線電音樂廳（Radio City Hall）的兩場表演，她也穿上了多套極富女神卡卡風格的服裝，浮誇高調地行走在紐約街頭。

Lady Gaga身穿Alessandra Rich晚裝，搭配Manolo Bl...
Lady Gaga身穿Alessandra Rich晚裝，搭配Manolo Blahnik鞋款、Dita貓眼太陽眼鏡，宛如紐約皇后。(取材自Instagram)

以「紐約皇后」之姿登場的Lady Gaga，她身穿Alessandra Rich晚裝、皮帶，Manolo Blahnik鞋款，搭配Dita貓眼太陽眼鏡，以克萊斯勒大樓為背景拍下了華麗身影，網友以「像是她擁有了整座城市」來形容睥睨姿態。而她在31度高溫下演繹LANVIN 2021秋季毛毛洋裝，也讓人深感女明星身上沒有季節感，搭襯MARC JACOBS眼鏡、金屬搖滾風格的Edward Avedis飾品，穿上Pleaser品牌的Xtreme-1020 Vinyl靴款，防水台高10.2公分、鞋跟高度達20.3公分，真是相當驚人，令人想請Lady Gaga開課示範「如何穿著20公分高跟鞋逛大街、而不仆街」。

Lady Gaga輕鬆駕馭Richard Quinn的高調印花服裝，手拎LV的C...
Lady Gaga輕鬆駕馭Richard Quinn的高調印花服裝，手拎LV的Capucines系列手袋。(取材自Instagram)

此外，她輕鬆自如的駕馭Richard Quinn高調印花服裝，手拎路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Capucines鵝黃色手袋，達到色彩的高度和諧；而開高衩宛如將泳裝穿上街、搭襯黑色網襪和恨天高，完全就是她的代表作，熱愛黑色系的Lady Gaga也有優雅造型，她穿了Magda Butrym細肩帶洋裝，搭配Pleaser鞋的Infinity高跟靴、Mark Cross的經典葛麗絲凱莉包款，戴起Dita太陽眼鏡，完全巨星架式。

開高衩宛如將泳裝、搭襯黑色網襪和恨天高，完全就是Lady Gaga的代表作。(取...
開高衩宛如將泳裝、搭襯黑色網襪和恨天高，完全就是Lady Gaga的代表作。(取材自Instagram)
Lady Gaga以Magda Butrym細肩帶洋裝、Pleaser高跟靴，拎...
Lady Gaga以Magda Butrym細肩帶洋裝、Pleaser高跟靴，拎著Mark Cross的經典葛麗絲凱莉包款展現巨星架式。(取材自Instagram)

紐約 Lady Gaga 女神卡卡

上一則

巴黎「電動滑板車大盜」 劫走350萬元珠寶一天後被捕

延伸閱讀

世界晚報／新中國駐美大使到任 以剛猛言辭著稱

世界晚報／新中國駐美大使到任 以剛猛言辭著稱
紐約曼哈頓華埠地鐵遭攻擊緬甸婦離世

紐約曼哈頓華埠地鐵遭攻擊緬甸婦離世
紐約台山僑胞婦女聯合會發起捐贈 助河南抗百年洪災

紐約台山僑胞婦女聯合會發起捐贈 助河南抗百年洪災
葛謨：紐約州府公務員接種、檢測二選一 醫護強制接種

葛謨：紐約州府公務員接種、檢測二選一 醫護強制接種

熱門新聞

裸體男女渡輪派對行經餐廳外的河。（取材自推特）

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

2021-07-27 17:20
波蘭有情侶在沙灘上公然性交，一名男子拿出拖鞋往男方屁股猛打，才將兩人分開。（影片截圖）

情侶沙灘活春宮趕不走 正義哥怒拿拖鞋甩屁屁

2021-07-24 02:26
凱利闖進一處馬廄性侵母馬。（取材自推特）

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

2021-07-22 04:24
一名女網友泰伊莎發現房東未經同意闖入房間，還狂吸她的枕頭。（影片截圖）

影／她裝監視器觀察愛貓 拍到房東闖臥室「忘情吸枕」

2021-07-22 01:32
隱翅蟲又稱「報復蟲」，是一種趨光性昆蟲，身體黑橘相間。圖／大林慈濟提供

她一夜皮膚潰爛 竟是牠惹的禍

2021-07-26 05:21
廣州針對某一次餐廳群聚感染事件做一研究，在密閉的餐廳僅靠著空調循環空氣，而設置在空調前的三桌座位中，指標個案坐在中間的桌位，同桌有4人感染，而前後兩桌也有2到3人感染，但沒有坐在空調前的桌位客人，統統都是陰性，發現病毒的傳播與「氣流」有密切的關係。取材自台大記者會

新冠可透過氣溶膠傳播 密閉空間社交距離+隔板全無效

2021-07-23 05:24

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任