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「字母哥」買雞塊帶冠軍杯…有把LV旅行箱一起帶走嗎？

記者吳曉涵／台北報導
公鹿隊「字母哥」安塔托昆波自曝賽後把獎杯「偷走」，帶在身邊一起去買雞塊。（圖：美聯社、路易威登）
公鹿隊「字母哥」安塔托昆波自曝賽後把獎杯「偷走」，帶在身邊一起去買雞塊。（圖：美聯社、路易威登）

2021年美國職籃（NBA）總冠軍賽由鳳凰城太陽對上密爾瓦基公鹿隊，最終由公鹿隊拿下睽違47年的冠軍。在直播的頒獎儀式中，Larry O’Brien冠軍獎杯不只是選手們的榮耀，也是吸引球迷們眼光的焦點，公鹿隊「字母哥」安塔托昆波（Giannis Antetokounmpo）甚至自曝賽後把獎杯「偷走」，帶在身邊一起去買雞塊。

獎杯旅行箱包裹著LV代表性的經典Monogram帆布，並搭配傳統黃銅固定件，「V...
獎杯旅行箱包裹著LV代表性的經典Monogram帆布，並搭配傳統黃銅固定件，「V」字象徵「LV的勝利之旅」並以白、藍、紅呈現，內裡還看得見代表NBA傳統的深藍色。（圖：路易威登提供）

2021年美國職籃（NBA）決賽，最終由公鹿隊拿下睽違47年的冠軍。在直播的頒獎...
2021年美國職籃（NBA）決賽，最終由公鹿隊拿下睽違47年的冠軍。在直播的頒獎儀式中，Larry O’Brien冠軍獎杯不只是選手們的榮耀，也是吸引球迷們眼光的焦點。（圖：路易威登提供）

這個被帶去買雞塊的獎杯，其實和許多國際賽事的獎杯一樣，是由路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）訂製的獎杯旅行箱所乘裝著。身為NBA第一個官方獎杯旅行箱供應商，LV也在去年5月推出了NBA聯名系列，其中除了詮釋籃球選手在旅行、比賽、記者會三種場合穿搭單品之外，當時更推出了第一個簽名籃球，蔚為話題。

NBA Larry O’Brien冠軍獎杯裝在LV訂製的獎杯旅行箱中。（圖：路易...
NBA Larry O’Brien冠軍獎杯裝在LV訂製的獎杯旅行箱中。（圖：路易威登提供）

NBA Larry O’Brien冠軍獎杯裝在LV訂製的獎杯旅行箱中。（圖：路易...
NBA Larry O’Brien冠軍獎杯裝在LV訂製的獎杯旅行箱中。（圖：路易威登提供）

其實LV從創立起就致力打造能彰顯傳統工匠手藝的個人化產品，獎杯旅行箱也是其一。Larry O’Brien冠軍獎杯的行李箱，是由LV位於法國巴黎郊外的Asnières工坊手工打造的，包裹著LV代表性的經典Monogram帆布，並搭配傳統黃銅固定件，上面「V」字象徵「LV的勝利之旅」並以白、藍、紅呈現，內裡還看得見代表NBA傳統的深藍色，增添優雅氣質。

NBA Larry O’Brien冠軍獎杯裝在LV訂製的獎盃旅行箱中。（圖：路易...
NBA Larry O’Brien冠軍獎杯裝在LV訂製的獎盃旅行箱中。（圖：路易威登提供）

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