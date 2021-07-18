我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

職棒場外爆槍響 4人傷 球場大亂 海盜與國民比賽暫停

坎城紅毯貝拉哈蒂德、海倫米蘭強大氣場 都靠祖母綠

記者孫曼／綜合報導
貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶祖母綠耳環與戒指出席蕭邦晚宴。（圖：蕭邦提供）
貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶祖母綠耳環與戒指出席蕭邦晚宴。（圖：蕭邦提供）

第74屆坎城影展於7月17日落幕，今年熱鬧非凡的紅毯上，僅次於百搭白鑽，最受歡迎的有色寶石，絕對非祖母綠莫屬，從年輕星二代西恩潘女兒Dylan Penn，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）到資深女星海倫米蘭（Helen Mirren）與伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani），濃郁蓊綠的祖母綠寶石都是極具魅力又不過分搶戲的完美珠寶。

Dylan Penn配戴蕭邦高級珠耳環出席第74屆坎城影獎紅毯。（圖：蕭邦提供）
Dylan Penn配戴蕭邦高級珠耳環出席第74屆坎城影獎紅毯。（圖：蕭邦提供）

綠色自古以來就被視為具有療綠的力量，祖母綠寶石更是從埃及艷后時代就深受喜愛。今年最搶鏡的祖母綠都是耳環。穿著風格大膽多變的貝拉哈蒂德，在出席蕭邦（Chopard）頂級珠寶晚宴時走優雅復古風，配戴水滴形切割的祖母綠鑽戒和超大耳環，中央碩大的祖母綠周圍還環繞了由鑽石組成的蕾絲花邊，吸睛度200%。許多新生代的年輕女星也都選擇了永不退流行的大型祖母綠耳環，例如Dylan Penn在現身「法蘭西特派」首映紅毯時配戴的一對蕭邦高級珠寶耳環，一對祖母綠總重近10克拉，裝飾藝術風格的設計和幾何線條的服裝很對味。

美國新生代名模Noel Capri配戴蕭邦高級珠寶祖母綠耳環出席第74屆坎城影獎...
美國新生代名模Noel Capri配戴蕭邦高級珠寶祖母綠耳環出席第74屆坎城影獎紅毯。（圖：蕭邦提供）
巴西女演員Marina Ruy Barbosa配戴驍包高級珠寶祖母綠耳環出席第7...
巴西女演員Marina Ruy Barbosa配戴驍包高級珠寶祖母綠耳環出席第74屆坎城影獎紅毯。（圖：蕭邦提供）

美國超模Noel Capri、巴西女演員Marina Ruy Barbosa、Koukla Lapidus等新生代面孔都配戴的超級吸睛的蕭邦巨大祖母綠耳環登上紅毯。其中將祖母綠搭配出新高度的，則是西班牙女星Ester Expòsito，以濃郁深綠的祖母綠搭配亮紫色的禮服，用色大膽又美。曾任龐德女郎的資深女星艾曼紐琵雅（Emmanuelle Béart）也配戴了如華麗垂墜的祖母綠耳環，花葉造型別顯優雅。

寶格麗品牌大使、西班牙女星Ester Expòsito配戴BVLGARI頂級祖母...
寶格麗品牌大使、西班牙女星Ester Expòsito配戴BVLGARI頂級祖母綠與鑽石垂墜耳環、頂級祖母綠與鑽石戒指及Serpenti Eyes on me系列祖母綠與鑽石雙頭戒指，出席第74屆坎城影獎紅毯。
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石垂墜耳環，鉑金鑲嵌16顆枕形切割祖母綠(總重約21...
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石垂墜耳環，鉑金鑲嵌16顆枕形切割祖母綠(總重約21.52克拉)、30顆buff-top凸圓形切割祖母綠(總重約1.8克拉)、鑽石。圖／寶格麗提供
法國女演員艾曼紐琵雅配戴祖母綠鑽石耳環出席第74屆坎城影獎紅毯。（取材IG @f...
法國女演員艾曼紐琵雅配戴祖母綠鑽石耳環出席第74屆坎城影獎紅毯。（取材IG @festivaldecannes）

以祖母綠為主角的大型項鍊也是本屆紅毯的熱門珠寶。開幕式當天海倫米蘭就以Dolce & Gabbana整串祖母綠鑽石項鍊配上鮮黃色的長洋裝搶進話題，活潑的配色很適合坎城的夏季度假情調。法國資深女星伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）的祖母綠項鍊來自路易威登（Louis Vuitton）最新的高級珠寶系列Bravery，展現恬靜幽雅的高貴氣質。

法國資深女星伊莎貝艾珍妮配戴路易威登的高級珠寶祖母綠項鍊。（圖：路易威登提供）
法國資深女星伊莎貝艾珍妮配戴路易威登的高級珠寶祖母綠項鍊。（圖：路易威登提供）
路易威登高級珠寶Bravery系列白金、黃金、鉑金鑲嵌鑽石與祖母綠L’Avent...
路易威登高級珠寶Bravery系列白金、黃金、鉑金鑲嵌鑽石與祖母綠L’Aventure項鍊。圖／路易威登提供

頒獎典禮時亮相的法國新生代女演員Ana Girardot，則是以乾淨的髮型和簡約的平口黑色禮服，凸顯項鍊的大份量祖母綠寶石，與另一位法國新生代女星Adele Exarchopoulos以蕭邦古典風格的祖母綠項鍊搭配垂墜長袖禮服，展現出截然不同的祖母綠之美。

法國新生代女演員Ana Girardot配戴祖母綠鑽石項鍊出席坎城影展頒獎典禮。...
法國新生代女演員Ana Girardot配戴祖母綠鑽石項鍊出席坎城影展頒獎典禮。圖／取自IG @festivaldecannes
法國新生代女星Adele Exarchopoulos配戴蕭邦超高級珠寶祖母綠項鍊...
法國新生代女星Adele Exarchopoulos配戴蕭邦超高級珠寶祖母綠項鍊。（取材自IG @chopard）

有些女星配戴的珠寶，祖母綠未必是主角，但卻和為珠寶的設計畫龍點睛：二代名模Anna Cleveland垂綴著祖母綠水滴的寶格麗Serpenti項鍊，就為猶如金色女神的造型增強氣場。法國時尚網紅Solange Smith配戴寶格麗的古幣項鍊搭配寶藍色禮服，項鍊周圍簇擁著彰顯古幣之美的祖母綠，藍綠配色優雅又年輕。

時尚名人Anna Cleveland配戴寶格麗珠寶出席第74屆坎城影獎紅毯。（取...
時尚名人Anna Cleveland配戴寶格麗珠寶出席第74屆坎城影獎紅毯。（取材自IG @bulgari）

Solange Smith配戴寶格麗珠寶出席坎城影展期間的AMFAR晚宴。（圖：...
Solange Smith配戴寶格麗珠寶出席坎城影展期間的AMFAR晚宴。（圖：PRADA提供）
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石戒指 鉑金戒指，中央鑲嵌1顆祖母綠(總重約4.2...
BVLGARI頂級祖母綠與鑽石戒指 鉑金戒指，中央鑲嵌1顆祖母綠(總重約4.247克拉)、2顆正方形階梯式切割鑽石( VVS - VS)與密鑲鑽石。

坎城影展 美國 龐德

上一則

7/18-7/24星座運勢 牡羊好運環繞 水瓶散發自信

延伸閱讀

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊

「我有金鍊送給你寵物狗」白女才說完 扯走華男項鍊
坎城風格指南快筆記 跟著超模、KOL學珠寶穿搭

坎城風格指南快筆記 跟著超模、KOL學珠寶穿搭
參加坎城影展 茱蒂透納史密斯珠寶在酒店被偷

參加坎城影展 茱蒂透納史密斯珠寶在酒店被偷
坎城影展爆珠寶竊案 女星損失數萬歐元 房間無破門跡象

坎城影展爆珠寶竊案 女星損失數萬歐元 房間無破門跡象

熱門新聞

一名網紅收到原況照片，點下去卻意外拆穿偷吃真相。（影片截圖）

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

2021-07-17 03:22
漢堡王員工及主管因不滿工作條件集體辭職，並掛上「我們都不幹了，造成不便敬請諒解」的告示牌。取材自klkntv

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

2021-07-14 08:49
樂芙蒐集婚禮後剩下的花朵和裝飾品送給住院病人。（取材自Instagram）

維州醫師長期到婚宴撿剩花 背後暖心原因讓網友讚爆

2021-07-12 02:03
川普小兒子的身高近日成為推特網友熱議焦點。（路透）

川普15歲小兒子又長高了？目測超過200公分

2021-07-10 04:01
「大辭職潮」一詞登上歐美熱門話題，點出了後疫情時代就業市場即將出現的劇烈轉變，也將迫使全球企業重新思考更人性化的工作模式。圖為埃及熊貓廣告，本來是一個乳酪商品廣告，但是在職場大發雷霆、破壞工作的場景，直覺聯想到上班族決心不幹的發洩想像。（圖／埃及熊貓廣告截圖）

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

2021-07-17 09:03
史蒂芬某天在家中地下室發現一座樓梯，表妹瑪雅聽聞後立刻啟程至他家拍攝，影片曝光後引起網友熱烈討論。（影片截圖）

影／家中地下室詭異樓梯...他探地底9公尺景象 網嚇壞

2021-07-15 04:10

超人氣

更多 >
忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證

忘了關iPhone這功能…傳床照喊「想你」意外成偷吃鐵證
WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」

WFH後遺症？歐美職場煞不住的「大辭職潮」
德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊
來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表
躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口

躲樹上10天不吃不喝 俄國夫婦驚險逃離熊口