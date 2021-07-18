坎城紅毯貝拉哈蒂德、海倫米蘭強大氣場 都靠祖母綠

貝拉哈蒂德配戴蕭邦高級珠寶祖母綠耳環與戒指出席蕭邦晚宴。（圖：蕭邦提供）

第74屆坎城影展 於7月17日落幕，今年熱鬧非凡的紅毯上，僅次於百搭白鑽，最受歡迎的有色寶石，絕對非祖母綠莫屬，從年輕星二代西恩潘女兒Dylan Penn，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）到資深女星海倫米蘭（Helen Mirren）與伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani），濃郁蓊綠的祖母綠寶石都是極具魅力又不過分搶戲的完美珠寶。

Dylan Penn配戴蕭邦高級珠耳環出席第74屆坎城影獎紅毯。（圖：蕭邦提供）

綠色自古以來就被視為具有療綠的力量，祖母綠寶石更是從埃及艷后時代就深受喜愛。今年最搶鏡的祖母綠都是耳環。穿著風格大膽多變的貝拉哈蒂德，在出席蕭邦（Chopard）頂級珠寶晚宴時走優雅復古風，配戴水滴形切割的祖母綠鑽戒和超大耳環，中央碩大的祖母綠周圍還環繞了由鑽石組成的蕾絲花邊，吸睛度200%。許多新生代的年輕女星也都選擇了永不退流行的大型祖母綠耳環，例如Dylan Penn在現身「法蘭西特派」首映紅毯時配戴的一對蕭邦高級珠寶耳環，一對祖母綠總重近10克拉，裝飾藝術風格的設計和幾何線條的服裝很對味。

美國新生代名模Noel Capri配戴蕭邦高級珠寶祖母綠耳環出席第74屆坎城影獎紅毯。（圖：蕭邦提供） 巴西女演員Marina Ruy Barbosa配戴驍包高級珠寶祖母綠耳環出席第74屆坎城影獎紅毯。（圖：蕭邦提供）

美國 超模Noel Capri、巴西女演員Marina Ruy Barbosa、Koukla Lapidus等新生代面孔都配戴的超級吸睛的蕭邦巨大祖母綠耳環登上紅毯。其中將祖母綠搭配出新高度的，則是西班牙女星Ester Expòsito，以濃郁深綠的祖母綠搭配亮紫色的禮服，用色大膽又美。曾任龐德 女郎的資深女星艾曼紐琵雅（Emmanuelle Béart）也配戴了如華麗垂墜的祖母綠耳環，花葉造型別顯優雅。

寶格麗品牌大使、西班牙女星Ester Expòsito配戴BVLGARI頂級祖母綠與鑽石垂墜耳環、頂級祖母綠與鑽石戒指及Serpenti Eyes on me系列祖母綠與鑽石雙頭戒指，出席第74屆坎城影獎紅毯。 BVLGARI頂級祖母綠與鑽石垂墜耳環，鉑金鑲嵌16顆枕形切割祖母綠(總重約21.52克拉)、30顆buff-top凸圓形切割祖母綠(總重約1.8克拉)、鑽石。圖／寶格麗提供 法國女演員艾曼紐琵雅配戴祖母綠鑽石耳環出席第74屆坎城影獎紅毯。（取材IG @festivaldecannes）

以祖母綠為主角的大型項鍊也是本屆紅毯的熱門珠寶。開幕式當天海倫米蘭就以Dolce & Gabbana整串祖母綠鑽石項鍊配上鮮黃色的長洋裝搶進話題，活潑的配色很適合坎城的夏季度假情調。法國資深女星伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）的祖母綠項鍊來自路易威登（Louis Vuitton）最新的高級珠寶系列Bravery，展現恬靜幽雅的高貴氣質。

法國資深女星伊莎貝艾珍妮配戴路易威登的高級珠寶祖母綠項鍊。（圖：路易威登提供） 路易威登高級珠寶Bravery系列白金、黃金、鉑金鑲嵌鑽石與祖母綠L’Aventure項鍊。圖／路易威登提供

頒獎典禮時亮相的法國新生代女演員Ana Girardot，則是以乾淨的髮型和簡約的平口黑色禮服，凸顯項鍊的大份量祖母綠寶石，與另一位法國新生代女星Adele Exarchopoulos以蕭邦古典風格的祖母綠項鍊搭配垂墜長袖禮服，展現出截然不同的祖母綠之美。

法國新生代女演員Ana Girardot配戴祖母綠鑽石項鍊出席坎城影展頒獎典禮。圖／取自IG @festivaldecannes 法國新生代女星Adele Exarchopoulos配戴蕭邦超高級珠寶祖母綠項鍊。（取材自IG @chopard）

有些女星配戴的珠寶，祖母綠未必是主角，但卻和為珠寶的設計畫龍點睛：二代名模Anna Cleveland垂綴著祖母綠水滴的寶格麗Serpenti項鍊，就為猶如金色女神的造型增強氣場。法國時尚網紅Solange Smith配戴寶格麗的古幣項鍊搭配寶藍色禮服，項鍊周圍簇擁著彰顯古幣之美的祖母綠，藍綠配色優雅又年輕。

時尚名人Anna Cleveland配戴寶格麗珠寶出席第74屆坎城影獎紅毯。（取材自IG @bulgari）