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飆風再起 RICHARD MILLE推新款RM 029利曼經典賽腕表

記者釋俊哲／綜合報導
RICHARD MILLE RM 029利曼經典賽自動上鍊腕表，全球限量150只，513萬元。(圖 ：RICHARD MILLE提供)
RICHARD MILLE RM 029利曼經典賽自動上鍊腕表，全球限量150只，513萬元。(圖 ：RICHARD MILLE提供)

過去兩年受新冠疫情影響，原本以利曼經典賽、耐力賽聞名的利曼市郊始終保持寂靜。原本2020年的利曼耐力賽也由實體改為虛擬競賽。好消息是：傳奇的利曼經典賽（Le Mans Classic）將在2022年強勢回歸、並將在2023年破例連續兩年舉辦，以紀念利曼24小時賽道首場比賽的100周年。

利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）又有「人車試煉場」之稱，而利曼經典賽（Le Mans Classic）同樣為24小時之久，但不同的是：車手駕馭的是1980年以前的古董車型！當哨音響起，車手自賽道邊奔向各自座車發動引擎、展開激烈賽事。每輛經典老爺車的每一次單程將在沒有備用設備的情況下，在賽道奔馳長達兩個小時，如何在優雅、性能、競速之間達成完美平衡？正是利曼經典賽讓車迷為之津津樂道的樂趣所在。

傳奇的利曼經典賽（Le Mans Classic）將在2022年強勢回歸、並在2...
傳奇的利曼經典賽（Le Mans Classic）將在2022年強勢回歸、並在2023年破例連續兩年舉辦，以紀念利曼24小時賽道首場比賽的100周年。(圖 ：RICHARD MILLE提供)

自2002年利曼經典賽（Le Mans Classic）成立以來，RICHARD MILLE始終都是該賽事的合作夥伴，今年品牌再度推出專為賽事打造的第八枚表款：限量150枚的RM 029利曼經典賽自動上鍊腕表。限量版腕表展現了近來RICHARD MILLE在顏色呈現上的高度創意：中層表殼由整塊白色Quartz TPT®石英纖維銑製而成，並與綠色的Quartz TPT®石英纖維的前後表圈相襯；同時前表圈上具備利曼特有的「雙條紋」則是單獨由白色Quartz TPT®石英纖維製成，並從綠色Quartz TPT®石英纖維表圈表面的12點鐘方向垂直延伸到六點鐘方向，展現激烈賽事的一往無前。

此種雙色設計令人聯想到賽車表面上的「賽車條紋（racing stripes）」，其歷史最早可追朔至1951年國際汽車聯盟（FIA）中的美式賽車賽事。最早是為同色系不同賽車的辨識度，進而演變成今日色彩的百花齊放、爭奇奪目，而這也是RICHARD MILLE首次在表殼上呈現此種設計。

綠、白雙色的Quartz TPT®石英纖維，是RICHARD MILLE身為高複...
綠、白雙色的Quartz TPT®石英纖維，是RICHARD MILLE身為高複雜運動腕表品牌的技術力展現。(圖 ：RICHARD MILLE提供)

五級鈦合金打造的RMAS7鏤空機芯成為動力來源，具備可變幾何結構自動盤，並由雙發條盒驅動。4點鐘方向配有RICHARD MILLE經典的超大日期顯示，同時2點鐘方向則有以藍色箭頭指示的24小時顯示，呼應賽事24小時激烈奔馳的本質，更向從下午4點開始進行24小時接力的過百輛賽車和車手致意。表款限量全球150只，訂價則約513萬元。

表款所使用的RMAS7鏤空機芯具雙發條盒、可變結構的自動盤等結構，並由五級鈦合金...
表款所使用的RMAS7鏤空機芯具雙發條盒、可變結構的自動盤等結構，並由五級鈦合金打造。(圖 ：RICHARD MILLE提供)

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