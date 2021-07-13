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Ash Barty溫網終奪冠 RADO超薄表「寶石」版閃耀加持

記者釋俊哲／綜合報導
Ash Barty（左圖，取材自Instagram）除了成為41年首位獲溫布頓單打冠軍的澳洲選手，頒獎時手上更配戴一只雷達（RADO）白色超薄手表（右圖，雷達表提供） 。
Ash Barty（左圖，取材自Instagram）除了成為41年首位獲溫布頓單打冠軍的澳洲選手，頒獎時手上更配戴一只雷達（RADO）白色超薄手表（右圖，雷達表提供） 。

2021年溫布頓網球公開賽（Wimbledon）甫於7月11日落幕。不僅我國女將謝淑薇衛冕成功再奪女子雙打后冠， 更有現任球后Ashleigh Barty（又稱Ash Barty）拿下單打冠軍，是為本屆賽事另一亮點。Ash Barty除了成為41年首位獲溫布頓單打冠軍的澳洲選手，獲頒獎盃時更被發現，她手上配戴了一只雷達（RADO）白色超薄手表，閃耀相伴。

在一邊接下獎盤時，Ash Barty手上的雷達True Thinline The...
在一邊接下獎盤時，Ash Barty手上的雷達True Thinline The Gem特別版腕表，宛如一枚白色寶石同場輝映。（取材自Instagram）

原來Ash Barty早在2017年已加入雷達表RADO的Young Star新星計畫，並與品牌分享對網球賽事的長久熱愛。從2019年成為世界排名第一之後，如今再度奪得個人職涯第二個滿貫冠軍。值得一提的是：這並非近年雷達首位的職業網球選手品牌代言人，先前也有「英國希望」Andy Murray曾出任RADO品牌大使，並在2016年拿下ATP世界第一排名。

雖然年僅25歲，2019年已經登上球后的Ash Barty，終於在今年2021成...
雖然年僅25歲，2019年已經登上球后的Ash Barty，終於在今年2021成為40多年來首位獲得溫布頓女子網球單打冠軍的澳洲選手。（圖：雷達表提供）

在2017年成為RADO品牌代言人的Ash Barty曾在2019年表示「有一天我想成為這裡（溫布頓）的冠軍，這是一個夢想」，而現在這個夢想成真了！在接下獎盤「Venus Rosewater Dish」時，讓人不禁留心到她手上的True Thinline真我超薄系列高科技陶瓷The Gem特別版腕表，像是一枚白色寶石，同場輝映。

始終支持設計領域的RADO，其True Thinline真我超薄系列高科技陶瓷T...
始終支持設計領域的RADO，其True Thinline真我超薄系列高科技陶瓷The Gem特別版腕表，是與西班牙設計師Inma Bermudez一同操刀設計。（圖： 雷達表提供）

在2017年成為RADO品牌代言人、並在2019年已經成為世界首位的Ash Ba...
在2017年成為RADO品牌代言人、並在2019年已經成為世界首位的Ash Barty曾表示「有一天我想成為這裡（溫布頓）的冠軍，這是一個夢想」，而現在這個夢想成真了。（取材自Instagram）

這款時計是由雷達表與西班牙設計師Inma Bermudez一同操刀，其機芯則使用精準的ETA 282.002石英機芯，具有時鐘、分鐘指示功能。然而手表最特別之處，還在設計師Inma Bermudez透過切割技術及光線折射原理，使表面呈現猶如寶石般的立體切割與折射。表殼與表帶皆為白色高科技陶瓷打造，38毫米的白色面盤中用以指示小時的「時標」換上了12顆閃爍光澤的奢華鑽石，並具有銀色的RADO Logo與霧面金色表圈。

當手腕轉動，白色陶瓷與霧面金色表圈交織的白金光芒，像球后般的閃耀成就，自帶奢華氣場。表款限量生產1001只，售價2400美元。

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