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來自熟女「優雅底蘊」資深女星在坎城教我們的品味

記者吳曉涵／台北報導
資深女星們在坎城紅毯上展現出的不只有美麗的造型，更引人注目的其實是撐起服裝的那股自信和從容、搭配絕佳駕馭時尚的功力，實在讓人嚮往不已（圖：路透、品牌提供）
資深女星們在坎城紅毯上展現出的不只有美麗的造型，更引人注目的其實是撐起服裝的那股自信和從容、搭配絕佳駕馭時尚的功力，實在讓人嚮往不已（圖：路透、品牌提供）

坎城影展正熱鬧進行中，本屆許多資深演技派與時尚icon級的人物都有參與，包括像是蘇菲瑪索（Sophie Marceau）、珍柏金（Jane Birkin）、伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）等，她們在紅毯上展現出的不只有美麗的造型，更引人注目的其實是撐起服裝的那股自信和從容、搭配絕佳駕馭時尚的功力，實在讓人嚮往不已。

蘇菲瑪索穿VALENTINO早秋系列服裝。（圖：VALENTINO提供）
蘇菲瑪索穿VALENTINO早秋系列服裝。（圖：VALENTINO提供）

蘇菲瑪索日前現身城影展首映會，當天她身穿VALENTINO的2020春夏高級訂製...
蘇菲瑪索日前現身城影展首映會，當天她身穿VALENTINO的2020春夏高級訂製的黑白禮服，平口設計簡約優雅。（圖：VALENTINO提供）

蘇菲瑪索日前現身「一切都很好」（Everything Went Fine）坎城影展首映會，當天她身穿VALENTINO的2020春夏高級訂製的黑白禮服，平口設計簡約優雅，搭配中長髮和迷人微笑，魅力強大到隨便一個回眸都像是電影慢動作。而她在記者會上換上VALENTINO早秋系列的白襯衫配牛仔褲，如此隨性的單品依舊穿出風華絕代的氣場。

珍柏金以CELINE天鵝絨套裝內搭鵝黃色緞面蝴蝶結襯衫，布料展現出的高雅雋永質感...
珍柏金以CELINE天鵝絨套裝內搭鵝黃色緞面蝴蝶結襯衫，布料展現出的高雅雋永質感和她傳奇的時尚地位相呼應，也讓人忍不住想多看幾眼。（圖：CELINE BY HEDI SLIMANE提供）

而珍柏金則是與女兒夏綠蒂甘絲柏（Charlotte Gainsbourg）一起現身坎城紅毯，兩人都選擇黑色西裝褲裝展現帥氣的幹練女人味，珍柏金以CELINE天鵝絨套裝內搭鵝黃色緞面蝴蝶結襯衫，布料展現出的高雅雋永質感和她傳奇的時尚地位相呼應，也讓人忍不住想多看幾眼。

穿上BALENCIAGA黑色禮服的伊莎貝雨蓓，高領剪裁配經典襪靴、墨鏡，像是化身...
穿上BALENCIAGA黑色禮服的伊莎貝雨蓓，高領剪裁配經典襪靴、墨鏡，像是化身充滿摩登未來感的特務，就算不在現場，光看照片都能感受到那股霸氣。（路透）

此外，穿上BALENCIAGA黑色禮服的伊莎貝雨蓓，高領剪裁配經典襪靴、墨鏡，像是化身充滿摩登未來感的特務，就算不在現場，光看照片都能感受到那股霸氣。

其實這三位資深女星的造型其實都很簡單，沒有過多的配件或是華麗誇張的剪裁、裝飾設計，也無需太大面積的珠寶加持，但要能把這種簡單的服裝穿出魅力，考驗的就不只是外貌那麼膚淺的條件。而是多年來累積的表演功力、舞台架勢和生命經歷，都讓每一個鏡頭前的姿態充滿優雅底蘊和深度。

坎城影展 電影

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