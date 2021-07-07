還有「拋捧花」環節 香奈兒高訂秀像是一場真正的婚禮

本季特別邀請星二代品牌大使瑪格麗特庫利展演壓軸的白紗禮服。（圖：香奈兒提供）

位於法國巴黎十六區的巴黎時尚博物館 （Palais Galliera）近期正舉辦《嘉柏麗·香奈兒時尚宣言特展Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto》，展出包含服裝、珠寶、配件等350件品牌經典作品。正逢巴黎秋冬高級訂製周，香奈兒也選在此地發表了最新的訂製服系列。在這個結合藝術與時尚的空間裡，藝術總監維吉妮維婭 (Virginie Viard) 從畫作擷取靈感，並融入香奈兒歷年經典設計的迷人女性韻味元素，帶來令人心情愉悅的優雅盛宴。

維吉妮維婭透露，2021/22秋冬高級訂製服系列推出的許多件作品受到印象派畫風啟發，莫莉索 (Berthe Morisot)、羅蘭珊 (Marie Laurencin) 或馬奈 (Édouard Manet) 幾位19、20世紀畫家的畫作，都變成此系列中的服裝廓形、裝飾細節、光影與印花等參考素材。「一襲雙側以黑色蝴蝶結裝飾的白色綢緞長洋裝，像是從莫莉索的畫作走出般。」她說。而嘉柏麗香奈兒女士身穿1880年代風格黑白色洋裝的一幅肖像照，也給予了她創作上的靈感，描繪出整個系列的大方向。

一襲雙側以黑色蝴蝶結裝飾的白色綢緞長洋裝，像是從莫莉索的畫作走出。（圖：香奈兒提供） 在本季扮演了非常重要角色的蝴蝶結緞帶，也讓人想起香奈兒1995年秋冬高級訂製服的經典設計們。（圖：香奈兒提供）

工坊的細膩工藝在各式裝飾點綴細節中一覽無遺。（圖：香奈兒提供） 以珠飾、亮片或立體花朵點綴的睡蓮圖騰，讓洋裝、窄裙等單品展現朦朧又清晰的矛盾美感。（圖：香奈兒提供）

印象派畫作獨有的曖昧筆觸和用色、光影，都反映在本季香奈兒高級訂製系列中。像是繡以亮片的斜紋軟呢長外套，就像是由許多畫筆瀟灑堆疊出來的畫面。色彩斑斕的刺繡，是維吉妮維婭為冬季注入暖意的小巧思。淺粉紅與黃色綢紗小絨毛球點綴於黑色法式軟呢長外套，宛如飛濺的顏料。以珠飾、亮片或立體花朵點綴的睡蓮圖騰，讓洋裝、窄裙等單品展現朦朧又清晰的矛盾美感。畫中人的帽子、緞帶、黑白配色蓬蓬裙等，也被維吉妮維婭帶到現實世界，用波浪荷葉邊蛋糕裙、羽飾輕紗搭配蝴蝶結等元素呈現浪漫夢幻質感。而在本季扮演了非常重要角色的蝴蝶結緞帶，也讓人想起香奈兒1995年秋冬高級訂製服的經典設計們，注入傳承歷史的意義。

印象派畫作的筆觸和用色、光影，都反映在本季香奈兒高級訂製系列中。（圖：香奈兒提供）

繡以亮片的斜紋軟呢長外套，就像是由許多畫筆瀟灑堆疊出來的畫面。（圖：香奈兒提供）

模特兒們幾乎都頂著雞冠頭髮型，彰顯出強烈的混搭精神。（圖：香奈兒提供）

值得一提的是，秀上模特兒們幾乎都頂著扭結辮雞冠頭髮型，對比好幾套用線條鮮明的外套搭蓬蓬裙的造型，以及充滿印象派柔美氣息的整體用色與圖騰元素，彰顯出強烈的混搭精神。也呼應著維吉妮維婭所說，她在此系列的法式基調中也加入了英式花園概念，「就像是結合陽剛與柔美的元素，這也是我於此系列中所運用的特質。」

香奈兒選在法國巴黎十六區的巴黎時尚博物館（Palais Galliera）舉辦2021/22秋冬高級訂製服大秀。（圖：香奈兒提供）

按照慣例，香奈兒高訂大秀依舊是由婚紗作品壓軸，本季特別邀請星二代品牌大使瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）來擔任模特兒，這位26歲的好萊塢新生代演員穿著白色羊腿袖緞面光澤禮服，頭戴蝴蝶結帽飾白紗登場，可能是初次走秀的緣故，她的表情和肢體動作就像是真的新娘一樣，藏不住羞澀期待的心情，最後還向與會嘉賓丟出捧花，讓人感受到一場屬於真正婚禮的幸福喜悅。此外，她在大秀開始前也主演了香奈兒本系列的所有預告形象，包括由蘇菲亞柯波拉 (Sofia Coppola)拍攝的影片和攝影 師Mikael Jansson掌鏡的照片，都充滿了電影 美學魅力，可以說是為本季設計做了最完美的詮釋。

本季作品中也少不了中性風褲裝。（圖：香奈兒提供）