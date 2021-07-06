裸上身穿西裝外套 超模卡拉看DIOR高訂秀又辣又帥

DIOR發表2021秋冬高級訂製系列，眾星雲集。（圖：DIOR提供）

談到高級訂製服，講究的材質與工藝絕對是一大特色。在經歷了兩季的線上發表模式後，隨著法國解封腳步，秋冬高級時裝周終於回歸久違了的實體秀。作為標誌性的高訂代表品牌之一的DIOR，也用本季的設計與秀場佈置呼應實體秀的特質，布料、刺繡工藝等等帶有「觸覺魅力」的重點，喚起人們欣賞實體服飾之美的美好記憶。

DIOR 2021秋冬高級訂製系列，強調布料、刺繡工藝等等帶有「觸覺魅力」的重點，喚起人們欣賞實體服飾之美的美好記憶。（圖：DIOR提供）

創意總監Maria Grazia Chiuri選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺繡、縫紉細節，或以觸感鮮明的布料打造服飾。（圖：DIOR提供）

標誌性的夢幻女神禮服。（圖：DIOR提供）

本季從秀前預告就聚焦在刺繡工藝上，於是一走進大秀會場，就可以看到法國藝術家Eva Jospin的作品《Chambre de Soie》被幻化為一整面的刺繡牆，這面牆由印度 Chanakya工坊與工藝學校320位工匠共同打造而成，讓整體空間既能呈現遠觀之下的輝煌大器，也兼具近看的細節魅力，靈感源自羅馬Colonna Palace裡印度風格刺繡廳（Salle aux Broderies）。

刺繡牆讓整體空間既能呈現遠觀之下的輝煌大器，也兼具近看的細節魅力，靈感源自羅馬Colonna Palace裡印度風格刺繡。（圖：DIOR提供）

Bar Jacket本季運用毛呢或光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。（圖：DIOR提供）

同樣的概念也展現在本季的服裝作品上，這也是創意總監Maria Grazia Chiuri希望強調的，不同於數位時裝秀的實際體驗。她選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺繡、縫紉細節，或以觸感鮮明的布料打造，像是大家熟悉的Bar Jacket，本季運用毛呢、光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。色彩蕭瑟浪漫的印花點綴在深色長裙或褲裝上，帶著濃郁的秋冬氛圍。常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。

壓軸登場的透膚羽毛繁複裝飾了禮服依舊夢幻脫俗。（圖：DIOR提供）

常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。（圖：DIOR提供） 常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。（圖：DIOR提供） 色彩蕭瑟浪漫的印花點綴在深色長裙或褲裝上，帶著濃郁的秋冬氛圍。（圖：DIOR提供）

這次實體秀的回歸，也吸引了眾多名人到場共襄盛舉。包含女星珍妮佛勞倫斯、Angelababy、潔西卡雀絲坦、莫尼卡貝魯奇、超模卡拉迪樂芬妮等，其中身穿深藍色西裝套裝的卡拉以火辣程度爆表的上空搭配法單穿外套，又帥又性感，瞬間成為網友熱議的話題，Angelababy則是以粉紅色蓬裙洋裝穿出俏麗公主風。

潔西卡雀絲坦。（圖：DIOR提供）

莫尼卡貝魯奇。（圖：DIOR提供）

Angelababy。（圖：DIOR提供）