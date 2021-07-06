我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加3大山火受控程度增加 強風威脅未除 仍可能擴大

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

裸上身穿西裝外套 超模卡拉看DIOR高訂秀又辣又帥

記者吳曉涵／綜合報導
DIOR發表2021秋冬高級訂製系列，眾星雲集。（圖：DIOR提供）
DIOR發表2021秋冬高級訂製系列，眾星雲集。（圖：DIOR提供）

談到高級訂製服，講究的材質與工藝絕對是一大特色。在經歷了兩季的線上發表模式後，隨著法國解封腳步，秋冬高級時裝周終於回歸久違了的實體秀。作為標誌性的高訂代表品牌之一的DIOR，也用本季的設計與秀場佈置呼應實體秀的特質，布料、刺繡工藝等等帶有「觸覺魅力」的重點，喚起人們欣賞實體服飾之美的美好記憶。

DIOR 2021秋冬高級訂製系列，強調布料、刺繡工藝等等帶有「觸覺魅力」的重點...
DIOR 2021秋冬高級訂製系列，強調布料、刺繡工藝等等帶有「觸覺魅力」的重點，喚起人們欣賞實體服飾之美的美好記憶。（圖：DIOR提供）

創意總監Maria Grazia Chiuri選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺...
創意總監Maria Grazia Chiuri選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺繡、縫紉細節，或以觸感鮮明的布料打造服飾。（圖：DIOR提供）

標誌性的夢幻女神禮服。（圖：DIOR提供）
標誌性的夢幻女神禮服。（圖：DIOR提供）

本季從秀前預告就聚焦在刺繡工藝上，於是一走進大秀會場，就可以看到法國藝術家Eva Jospin的作品《Chambre de Soie》被幻化為一整面的刺繡牆，這面牆由印度Chanakya工坊與工藝學校320位工匠共同打造而成，讓整體空間既能呈現遠觀之下的輝煌大器，也兼具近看的細節魅力，靈感源自羅馬Colonna Palace裡印度風格刺繡廳（Salle aux Broderies）。

刺繡牆讓整體空間既能呈現遠觀之下的輝煌大器，也兼具近看的細節魅力，靈感源自羅馬C...
刺繡牆讓整體空間既能呈現遠觀之下的輝煌大器，也兼具近看的細節魅力，靈感源自羅馬Colonna Palace裡印度風格刺繡。（圖：DIOR提供）

Bar Jacket本季運用毛呢或光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。（圖...
Bar Jacket本季運用毛呢或光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。（圖：DIOR提供）

同樣的概念也展現在本季的服裝作品上，這也是創意總監Maria Grazia Chiuri希望強調的，不同於數位時裝秀的實際體驗。她選擇用簡單經典的輪廓去展現複雜的刺繡、縫紉細節，或以觸感鮮明的布料打造，像是大家熟悉的Bar Jacket，本季運用毛呢、光滑綢緞傳遞出典雅的份量感和輕盈柔美氣息。色彩蕭瑟浪漫的印花點綴在深色長裙或褲裝上，帶著濃郁的秋冬氛圍。常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。

壓軸登場的透膚羽毛繁複裝飾了禮服依舊夢幻脫俗。（圖：DIOR提供）
壓軸登場的透膚羽毛繁複裝飾了禮服依舊夢幻脫俗。（圖：DIOR提供）

常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭...
常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。（圖：DIOR提供）
常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭...
常與性感形象連結在一起的網格衣，搭配A字高腰蓬裙、透膚襯衫，碰撞出個性強烈的混搭之美。（圖：DIOR提供）
色彩蕭瑟浪漫的印花點綴在深色長裙或褲裝上，帶著濃郁的秋冬氛圍。（圖：DIOR提供...
色彩蕭瑟浪漫的印花點綴在深色長裙或褲裝上，帶著濃郁的秋冬氛圍。（圖：DIOR提供）

這次實體秀的回歸，也吸引了眾多名人到場共襄盛舉。包含女星珍妮佛勞倫斯、Angelababy、潔西卡雀絲坦、莫尼卡貝魯奇、超模卡拉迪樂芬妮等，其中身穿深藍色西裝套裝的卡拉以火辣程度爆表的上空搭配法單穿外套，又帥又性感，瞬間成為網友熱議的話題，Angelababy則是以粉紅色蓬裙洋裝穿出俏麗公主風。

潔西卡雀絲坦。（圖：DIOR提供）
潔西卡雀絲坦。（圖：DIOR提供）

莫尼卡貝魯奇。（圖：DIOR提供）
莫尼卡貝魯奇。（圖：DIOR提供）

Angelababy。（圖：DIOR提供）
Angelababy。（圖：DIOR提供）

DIOR發表2021秋冬高級訂製系列。（圖：DIOR提供）
DIOR發表2021秋冬高級訂製系列。（圖：DIOR提供）

印度

上一則

華為本月將發射2顆衛星 搶占6G研發先機

下一則

7月6日星座運勢 金牛充滿鬥志 摩羯桃花運差

延伸閱讀

波音737貨機墜毀夏威夷附近水域 2名機師奇蹟獲救

波音737貨機墜毀夏威夷附近水域 2名機師奇蹟獲救
加州擬撥2000萬元 助VTA從槍擊案中復原

加州擬撥2000萬元 助VTA從槍擊案中復原
加州擬撥2000萬元 助VTA從槍擊案中復原

加州擬撥2000萬元 助VTA從槍擊案中復原
休士頓房市瘋 加數萬元搶購

休士頓房市瘋 加數萬元搶購

熱門新聞

離譜…美女獄警制服挖洞與犯人性交 當眾上演活春宮

2021-07-03 05:35
想保持環境整潔無灰塵，蓋著防塵布的電視，可能會導致散熱失常，電視壽命跟著變短。 取材自pexels

電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

2021-07-01 09:03
女子分享染毒時入獄照（左）與戴著學士帽的畢業照。（取材自臉書）

6歲開始吸毒…她48歲從大學名校畢業 對比照超勵志

2021-07-05 00:45
俄羅斯一位主人飼養著一隻有著75％狼族血統的狼犬，在重重困難下終於將牠養育長大。(取材自Instagram)

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

2021-06-28 23:17
一輛結合跑車和飛機的原型飛行車，順利完成35分鐘試飛。圖擷自KleinVision影片

跑車變身飛機僅2分15秒 飛天車完成試飛

2021-06-30 18:35
俄羅斯的舒米莉納（Maria Shumilina）在歐國盃中亂入。 取材自推特

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

2021-06-28 06:39

精彩推薦

超人氣

更多 >
睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲

睡衣女與半裸男拉扯後墜樓 先拉裙襬遮內褲
劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年

劉德華謙卑下跪4次 網讚：難怪會紅40年
脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺

脫衣舞孃8小時賺近1200 曝辛酸內幕：鳥事一堆錢難賺
老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才

老公奔好市多買4食品「鈔錢部署」 聽完解釋網讚：人才
「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考

「胖艾咪」成功鏟肉30公斤 超健康瘦身觀念值得參考