全球限定200只 超美綠松石色HUBLOT 盛夏涼感上手

Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，2萬0900美元，全球限量200只。（圖：宇舶表提供）

每逢盛夏，瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）總會推出充滿陽光季節感的限定表款。今年的Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，表殼以輕盈無比的鋁金屬鑄造，選用的是介於藍綠色調之間，猶如大海般清透的綠松石色，透過緞面與亮面抛光處理，呈現夏日碧海藍天的沁涼愜意。

近年來綠色系表款當道，不過Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表獨特的綠松石色彩，在綠之中又帶有藍，更顯獨特。腕表以陽極氧化技術處理增添鋁金屬的亮澤感之外，鋁與氧有強力的鍵結，更使得氧化鋁在氧化物當中有最高硬度，加上化學穩定性高且對大部份酸性、 鹼性、鹽類及熔融溶液有優秀的耐腐蝕性，足以保護表殼免於刮傷或衝擊。

Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，2萬0900美元，全球限量200只。（圖：宇舶表提供）

Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，以以輕盈無比的鋁金屬鑄造，綠松石色調清爽宜人。（圖：宇舶表提供）

Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表採男女皆宜的42毫米尺寸，搭載品牌著名的自製HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，具備72小時動力儲存，從鏤空面盤可欣賞計時裝置與導柱輪的啟動與運作。而宇舶專利的One Click單鍵快拆式表帶裝置，可隨服裝造型與場合拆換，並附有兩條同色系表帶：一條是搭配運動型表扣的高科技魔鬼氈表帶，另一條則是搭配折疊扣的天然橡膠表帶。

Big Bang Unico Summer盛夏限定腕表，42毫米鋁材質表殼、HUB1280 UNICO自動上鍊計時機芯，2萬0900美元，全球限量200只。（圖：宇舶表提供）