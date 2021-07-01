「牙齒珠寶」掀潮流 圈粉瑪丹娜、金卡達珊

菲董、瑪丹娜都是牙齒珠寶grillz品牌Gabby Elan Jewelry的忠實客戶。（取材自Instagram）

經歷疫情 而兩度停擺的紐約 時裝周，因疫苗普及於本季恢復走秀。前LV（Louis Vuitton）女裝創意總監Marc Jacobs的同名品牌，於6月28日於紐約公立圖書館舉辦2021年秋季時裝秀，顏色鮮豔大膽、線條簡約和幾何輪廓，整體相當年輕街頭風的設計廣受好評。而被稱為「時尚小馬哥」的Marc Jacobs今日也開心地上自己IG分享本季的代表性作品，並po出配戴「牙齒珠寶」的自拍照，還刻意舔著門牙上的寶石並tag設計師珠寶品牌Gabby Elan Jewelry，表達自己開心喜悅的心情，也讓這個「有錢潮人」最愛的牙齒珠寶「grill」成為熱議話題。

「時尚小馬哥」Marc Jacobs在IG秀出自己的牙齒珠寶。（取材自Instagram）

Gabby Elan Jewelry為金卡達珊訂製鑲嵌白色蛋白石的珠寶。（取材自Instagram）

在紐約經銷名表、珠寶、並提供「牙齒珠寶」訂製服務的Gabby Elan Jewelry來頭不小。創辦人Gabby Pinhasov本來是來自以色列的年輕牙醫技師，他在80年代開始注意到街頭潮人流行在牙齒上裝飾珠寶，被稱為「grillz」，商業嗅覺很好的他，90年代便在布魯克林區開設專門幫客人訂製牙齒珠寶的店舖，而後兒子Elan也開始幫忙。如今這家以父子雙人名字為名的設計師珠寶品牌Gabby Elan Jewelry，位於紐約曼哈頓的「鑽石區」（Diamond District），父子分別負責牙齒珠寶與訂製珠寶，忠實客戶包括瑪丹娜 、菲董（Pharell）、詹皇（LeBron James）、「豐臀金」金卡達珊（Kim Kardashian）、當紅歌姬杜娃黎波（Dua Lipa）等。

詹皇是Gabby Elan Jewelry的忠實客戶。（取材自Instagram） Gabby Elan Jewelry為詹皇訂製的珠寶，上面裝飾詹皇皇冠圖騰。（取材自Instagram）