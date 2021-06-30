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熱狗、融化的冰淇淋都變成洋裝 MOSCHINO新裝又搞怪

記者吳曉涵／綜合報導
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。（圖：MOSCHINO提供）
MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列。（圖：MOSCHINO提供）

MOSCHINO發表了2022度假女裝暨春季男裝系列，這次的主題為迷你音樂劇「Lightning Strikes: The MOSCHINO Mini-Musical」，並選在環球影城拍攝lookbook和影片，很有戲劇效果，其中一套熱狗裝更是像是提前過萬聖節，造型感十足。

熱狗造型裝非常有趣。（圖：MOSCHINO提供）
熱狗造型裝非常有趣。（圖：MOSCHINO提供）

創意總監Jeremy Scott這次在新系列中放入了多種主題，他打造了鮮明的角色扮演遊戲並由紅髮超模Karen Elson領銜主演。包含咖啡廳服務生、歌唱家等。「我想把舊時好萊塢音樂劇中的興奮、魅力和奇思妙想作為媒介，通過它們來呈現這個系列。在這一季，全都有關歌舞！沒有什麼比時尚和電影的碰撞更讓我感到開心了。」Jeremy Scott說。

這季也能看到許多速食元素。（圖：MOSCHINO提供）
這季也能看到許多速食元素。（圖：MOSCHINO提供）

紅髮超模Karen Elson領銜主演。（圖：MOSCHINO提供）
紅髮超模Karen Elson領銜主演。（圖：MOSCHINO提供）

本季服裝系列用色濃郁，依然保持Jeremy Scott處處埋藏驚喜的搞怪巧思。擁有加長衣領和多彩紐扣的彩虹洋裝、MOSCHINO字樣運動校服夾克、綴以撞色飾邊的彩色開襟羊毛衫，螢光色的兩件式毛衣和裙子、熱狗和融化的彩色巧克力米冰淇淋造型洋裝、復古條紋喇叭褲西裝套裝、彈珠台零件印花裙裝等，繽紛熱鬧的單品充滿幻想樂趣，穿梭現實與劇場間，再次彰顯了無限的穿搭創意。

這季也能看到許多速食元素。（圖：MOSCHINO提供）
這季也能看到許多速食元素。（圖：MOSCHINO提供）

巧克力聖代裝的玻璃杯透明裙設計很逼真。（圖：MOSCHINO提供）
巧克力聖代裝的玻璃杯透明裙設計很逼真。（圖：MOSCHINO提供）

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