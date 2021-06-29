將浮世繪「戴」上手 積家Reverso腕表重現葛飾北齋名作

積家（Jaeger-LeCoutre）將葛飾北齋名作「諸國瀧迴り」系列「下野黒髪山きりふりの滝」，以琺瑯重現於表殼背面、唯妙唯肖。（圖：積家提供）

描述古東京「江戶」生活風格的「浮世繪」，一直是深刻影響東西方藝術的重要美術形式之一。瑞士鐘表品牌積家（Jaeger-LeCoutre）以浮世繪名家葛飾北齋名作「諸國瀧迴り」系列中「下野黒髪山きりふりの滝」作品為靈感，以琺瑯為技法，將一代名作重新演繹於手表面盤，將東西藝術之美、巧妙合併。

本名中島時太郎的葛飾北齋，以「神奈川衝浪裏」、「凱風快晴」等作品著稱，甚至影響梵谷甚深，幾如等同浮世繪的同義詞。而「下野黒髪山きりふりの滝」原畫是描述日本古代美濃國、今日日光所在的霧降瀑布。100米高的瀑布由上方沖刷而下，山間林樹茂盛、水氣奔騰的絕景，不禁讓人觀之動容。值得一提的是，「下野黒髪山きりふりの滝」繪製於江戶時代天保4年，也就是西元1833年，正與積家表創廠的1833年不謀而合，或是此回東方繪畫藝術與西方鐘表藝術的隱形連結。

為了讓微繪琺瑯重現原版色彩，飾紋工序、多層半透明綠色琺瑯、表殼背面微繪，皆耗費大量工時工序。（圖：積家提供）

而原本37 x 24.5公分的大型畫作，則為積家工匠巧妙以琺瑯技法，重現於45.5 X 27.4毫米的白金表殼背面。為了讓微繪琺瑯重現原版色彩，其中飾紋工序耗時約五小時、之後再於表面覆蓋多層半透明綠色琺瑯則需時八小時，而單繪製表殼背面微繪則需超過70小時。822型手上鍊機芯具備時間顯示功能，表面再經綠色扭索飾紋，訂價約10萬美元、全世界限量10只。

Jaeger-LeCoultre，Tribute Enamel翻轉琺瑯腕表，白金、時間顯示、手上鍊機芯、大明火琺瑯、限量10只。（圖：積家提供）

近期同樣聚焦於彩繪、琺瑯工藝的另有亞諾（Arnold & Son），品牌與紐約 鐘表學會合作，推出一只HM紐約鐘表學會限定版（Horological Society of New York）腕表。手表的面盤以紐約著名地標：跨越東河、連結曼哈頓 與布魯克林的的曼哈頓大橋為靈感，天空則使用了珍珠母貝，透過珍珠的柔美光澤，帶出天際的變幻莫測。

亞諾（Arnold & Son）HM紐約鐘表學會限定版（Horological Society of New York）腕表，藉由琺瑯工藝，描繪出紐約市曼哈頓的經典地標風景。（圖：Arnold & Son提供）

入夜之後，紅磚建築窗櫺、路燈和曼哈頓大橋竟發出了黑暗中的毫光，原來工匠於彩繪時再加入了Super-LumiNova夜光塗料，呈現出一幅僅有藏家得以一窺的曼妙夜色。這只獨一無二的腕表將以4N玫瑰金製作表殼、並使用具有90小時動力儲存的A&S1001手上鍊薄型機芯，預計之後將交由富藝斯拍賣 行（Phillips）進行拍賣，拍賣所得並將全數捐給紐約鐘表學會。

紅磚建築窗櫺、路燈和曼哈頓大橋在黑暗中的毫光，來自Super-LumiNova夜光塗料，進而呈現出曼妙的紐約夜色。（圖：Arnold & Son提供）