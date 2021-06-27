LOEWE春夏男裝誰能駕馭？失態又有點可愛的「夜店風」

LOEWE發表以德國藝術家Florian Krewer作品為靈感的2022春夏系列男裝。（圖：LOEWE提供）

LOEWE已多季都運用印刷品的形式發布新作，有紙張的溫度、展覽的情調，2022春夏男裝系列持續以此形式發表，在篇幅之間傳達拋開現實、盼望未來及樂觀開懷的心情，創意總監Jonathan Anderson以德國 畫家Florian Krewer的作品為靈感發想，雖不至於驚世駭俗，但嫵媚動人的剪裁，讓人想到已故巨星張國榮在演唱會上絕代風華的媚態。

LOEWE 2022春夏散發品牌始終保有的純真態度。（圖：LOEWE提供）

德國藝術家Florian Krewer的隨筆素描。（圖：LOEWE提供）

德國藝術家Florian Krewer的畫作。（圖：LOEWE提供）

LOEWE全新發布的2022春夏男裝，延續品牌的享樂主義，Jonathan Anderson筆下的造型既抽象又直接，將服裝變成畫布，用鮮艷飽滿的色彩來說故事，主題是「玩樂之夜」，創作靈感來自常駐紐約 的德國畫家Florian Krewer，他的作品通常是偶然一瞬的勾勒，包括素描、畫作與攝影 ，夜黑、髒白、糖果粉紅、紫及藍色的常用色彩，加上筆觸線條也顯現他的個人特色，畫中人物看似自由自在、雜亂無章，卻散發著人生的矛盾與慾望。

2022春夏男裝系列仍以印刷品的形式發表。（圖：LOEWE提供）

不經意的俗豔，成為LOEWE 2022春夏男裝不思議的撩人風情。（圖：LOEWE提供）

飄忽、流暢的層層薄紗造型，讓人想起巨星張國榮的舞台魅力。（圖：LOEWE提供）

LOEWE 2022春夏男裝的創作靈感，來自德國畫家Florian Krewer的作品。（圖：LOEWE提供）

他筆下的人生色相，就像夜遊人放縱的幻覺、扭曲的意念，轉化為服裝大衣背部生出來的金屬片或上衣的層層透明布塊；亮片動物印花、金屬片裝飾有著不經意的俗艷；多層挖空毛衣、油彩色抽繩褲等，都有強烈的存在感。此外，2022春夏也是Puzzle包款首次衍伸出柔軟手提包、迷你腰包，螢光粉紅及蘋果綠的LOEWE Anagram標誌緹花布作為捲蓋後背包設計，引誘歡悅與自由的心情。

LOEWE Anagram標誌緹花布是捲蓋後背包的面料設計。（圖：LOEWE提供）

德國藝術家Florian Krewer的攝影作品。（圖：LOEWE提供）

2022春夏男裝首度推出Puzzle的腰包款式。（圖：LOEWE提供）

LOEWE 2022春夏男裝如夢似幻，充滿著想像的色彩。（圖：LOEWE提供）