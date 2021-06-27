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跟著Harry Winston過夏夜 超美萬花筒時像煙火

記者釋俊哲／綜合報導
海瑞溫斯頓，卓時Premier系列Kaleidoscope 36毫米自動腕表。（圖：海瑞溫斯頓提供）
海瑞溫斯頓，卓時Premier系列Kaleidoscope 36毫米自動腕表。（圖：海瑞溫斯頓提供）

每到夏天，浪漫的海風、沙灘邊盛大綻放的煙火，總讓人著迷。煙火的迷人之處，就在於宛如萬花筒般的燦爛視覺，稍縱即逝。但想掌握永不停歇的煙火？明星的珠寶商、「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）則推出Kaleidoscope系列腕表，透過寶石的色澤鑲嵌，營造出宛如煙火般絢麗的萬花筒視覺，繁華、時時刻刻。

海瑞溫斯頓，卓時Premier系列Kaleidoscope 36毫米自動腕表。（...
海瑞溫斯頓，卓時Premier系列Kaleidoscope 36毫米自動腕表。（圖：海瑞溫斯頓提供）

Premier系列萬花筒Kaleidoscope 36毫米自動腕表，跳脫傳統對於珍珠在色彩上的刻板印象、以及傳統運用寶石的鑲嵌方式：白色、綠松石色及藍色的蛋面珍珠母貝、經過白色微珠打磨珍珠母貝飾件，以及圓形明亮式切工鑽石，被以宛如教堂馬賽克拼接的方式，組成一幅又一幅綺麗、對稱、幾何的寶石馬賽克。面盤中的寶石光潔而圓潤，殊異的色彩和諧而雅緻，透過線條與形狀的重複排序與組合，像是由時間組合而成的萬花筒幻境。使用自動上鍊機械機芯，單價自台幣133萬元（約4.7萬美元）起，搭配自動上鍊機械機芯。

海瑞溫斯頓，萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶時計，石英機芯，表殼105顆圓...
海瑞溫斯頓，萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶時計，石英機芯，表殼105顆圓形明亮式切工鑽石、40顆水滴型切工鑽石與10顆馬眼型切工鑽石。（圖：海瑞溫斯頓提供）

海瑞溫斯頓，萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶時計彩色寶石款，石英機芯，鑲嵌...
海瑞溫斯頓，萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶時計彩色寶石款，石英機芯，鑲嵌沙弗萊石、藍寶石、橙色錳鋁榴石、鑽石、黃色藍寶石。（圖：海瑞溫斯頓提供）

萬花筒Kaleidoscope頂級珠寶時計則大玩視覺魔法，透過海瑞溫斯頓原本在鑽石、貴重寶石的強項，搜羅以大量不同切割形式的水滴、圓形明亮式、馬眼式的帕拉伊巴碧璽、鑽石、沙弗萊石或粉紅藍寶石，寶石與色澤上的交互多樣性，像是一場華麗的舞會、或一場永不停歇的夢，妙趣橫生令人目眩神迷，訂價約自412萬至618萬元不等。

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