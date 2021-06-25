Cartier頂級珠寶 觸動第六感 迸發生命力

Parhelia戒指以祖母綠襯托中央21.51克拉的飽和藍色凸圓形藍寶石。(圖:卡地亞提供)

視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等5種感官之外的感受，被稱為第六感。而觸動第六感的珠寶會是怎樣的珠寶？卡地亞（CARTIER）於義大利 北部的度假勝地科莫湖發表全新SIXIÈME SENS頂級珠寶系列，同時在專屬數位平台向全球媒體發表新作。卡地亞品牌摯友、伊朗 女演員格什菲法拉哈尼（Golshifteh Farahani）除了在演繹該系列珠寶的最新形象照，也在雲端 珠寶展上帶領媒體參觀頂級珠寶工坊，並訪問了卡地亞形象風格與文化傳承總監Pierre Rainero與高級珠寶創意總監Jacqueline Karachi。

Phaan戒指在8.20克拉紅寶石主石下方鑲嵌一顆重達4.01克拉的玫瑰式切割鑽石，為主石色澤光影增添層次。(圖:卡地亞提供)

訴求第六感的珠寶設計

Jacqueline Karachi在訪談中解說：「第六感事實上就是融會五種感官的感受，也就是說我們希望能被世界之美感動、也希望能感動到你。而這美的感受，來自寶石本身，我們只是透過繪畫和創作傳遞情感的人，將寶石自身的聲音放大、傳遞給你。」

「這個系列誕生於兩年前」，Pierre Rainero說，「一切始於寶石。首先你需要搜羅到足夠數量的寶石才能開始創作一個完整系列的高級珠寶；一旦我們覺得循著某一創作方向的寶石數量夠了，我們便開始進入設計的階段。大約100件珠寶的設計，就需花費數個月；製作則要1年半到2年的時間。我們花最多時間在珠寶配戴起來時的感受。在藝術創作中，珠寶因為配戴在人身上，是跟人最親密的藝術，因此技術與美學的難度在於舒適度。」

Alaxoa項鍊彰顯祖母綠細緻質地和濃烈色調。(圖:卡地亞提供)

從寶石出發到極致光影

「寶石啟發了這個系列的創意發想。高級珠寶的設計始終從寶石出發，設計師必須謙卑地發揚這大自然的瑰寶。為達此目的，我們需要讓寶石自己說話，有時候，一顆寶石會吸引到另外一顆寶石。」Jacqueline Karachi以Phaan戒指為例，她在找到這枚8.20克拉枕型紅寶石之際，忽然想起昨天她經手的一枚枕型玫瑰式切割鑽石，於是把兩顆寶石疊放在一起，「它們的尺寸、切割完全吻合。忽然間，紅寶石顯得栩栩如生。因為鑽石的光芒反射到紅寶石中，賦予紅寶石深度與光芒。」

而Pixelage項鍊美洲豹皮毛圖案的創作，Pierre Rainero說，源自於中央3顆總重27.34克拉的迷人金褐色拓帕石，「一組三枚的拓帕石啟發了這條項鍊的線條形狀、以及讓人想起美洲豹的溫暖配色。」而粉橘色調的Sharkara項鍊，巧妙組合了剛玉、碧璽、石榴石與鑽石，是Jacqueline Karachi心目中最能體現卡地亞完美和諧的寶石搭配藝術的作品：「我們組合了多種不同素材，極為細膩的色調與形狀：祖母綠切割、蛋面切割、長梯形切割寶石分別各自反射不同的火光，因此光彩都全然不同，我們感到這條項鍊迸發的生命力。」

Phaan戒指在8.20克拉紅寶石主石下方鑲嵌一顆重達4.01克拉的玫瑰式切割鑽石，為主石色澤光影增添層次。(圖:卡地亞提供)

除了寶石本身的創意，系列設計也充分發揮光影的細膩度。「棋盤格圖案的Meride項鍊，是完全3D立體的一件作品，而這正是我們玩弄光影效果的絕佳例證：鏡面拋光的元素將鑽石光芒再次反射，黑色縞瑪瑙則用來對比這璀璨光芒，而項鍊錯落的高低層次和整體設計創造出一種幻象讓眼睛失焦，看到這件作品的第一個印象就是個謎、眩目之謎，最不可思議的是，這條魔幻項鍊背後的工藝技巧竟如此繁複細緻！」

Meride項鍊以鑽石、縞瑪瑙和天然水晶勾勒出棋盤圖案。(圖:卡地亞提供)

Sharkara項鍊以組合碧璽和剛玉的粉紅雙色調，綴以亮橙色石榴石和璀璨鑽石。(圖:卡地亞提供)