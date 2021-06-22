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白T牛仔褲＋拖鞋也能飄仙氣？Jisoo示範高級感穿法

記者孫曼／綜合報導
BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶。（取材自Instagram）
BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶。（取材自Instagram）

南韓女子天團BLACKPINK所屬的經紀公司YG Entertainment日前宣佈BLACKPINK出道5周年企劃之一，是紀念電影「BLACKPINK THE MOVIE」，將於8月在全球100多個國家上映。而團員與官方Instagram也在近日發布電影海報齊力宣傳，Jisoo也在自己Instagram發文預祝電影成功，po出自己穿著白色和身上衣、牛仔喇叭褲搭配白色拖鞋的照片，是團員出席BLACKPINK X GLOBE「Show You Like That」虛擬會客室的節目幕後照。向來與卡地亞（Cartier）交情深厚的Jisoo，則為一身簡約的打扮妝點了卡地亞Clash de Cartier系列的圓型耳環和項鍊，讓輕鬆的穿著也立刻呈現優雅的高級感。

CLASH DE CARTIER玫瑰金項鍊中型款，台幣10萬8000元。（圖：卡...
CLASH DE CARTIER玫瑰金項鍊中型款，台幣10萬8000元。（圖：卡地亞提供）

CLASH DE CARTIER玫瑰金環形耳環小型款，台幣23萬元。（圖：卡地亞...
CLASH DE CARTIER玫瑰金環形耳環小型款，台幣23萬元。（圖：卡地亞提供）

卡地亞於2019年推出的Clash de Cartier系列珠寶，結合鉚釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）頂品牌經典的設計符碼，以繁複的工藝精心打造立體而舒適貼手的簡約線條。承襲品牌於30年代便已使用的幾何設計，透過新古典主義的美學，系列珠寶完美體現卡地亞洗鍊兼具摩登氣息的設計。除了Jisoo配戴的玫瑰金款式，亦有白K金、鑲鑽款等多種選擇，包括戒指、手鐲、項鍊、耳環等全系列品項，都能任意混搭配戴。

BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶。（取材自Instagram）
BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶。（取材自Instagram）

BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶。（取材自Instagram）
BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶。（取材自Instagram）

CLASH DE CARTIER玫瑰金項鍊小型款，台幣73000元。（圖：卡地亞...
CLASH DE CARTIER玫瑰金項鍊小型款，台幣73000元。（圖：卡地亞提供）

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