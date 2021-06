白T牛仔褲＋拖鞋也能飄仙氣？Jisoo示範高級感穿法

BLACKPINK成員Jisoo配戴卡地亞珠寶。(取材自Instagram)

南韓 女子天團BLACKPINK所屬的經紀公司YG Entertainment日前宣佈BLACKPINK出道5周年企劃之一,是紀念電影 「BLACKPINK THE MOVIE」,將於8月在全球100多個國家上映。而團員與官方Instagram也在近日發布電影海報齊力宣傳,Jisoo也在自己Instagram發文預祝電影成功,po出自己穿著白色和身上衣、牛仔喇叭褲搭配白色拖鞋的照片,是團員出席BLACKPINK X GLOBE「Show You Like That」虛擬會客室的節目幕後照。向來與卡地亞(Cartier)交情深厚的Jisoo,則為一身簡約的打扮妝點了卡地亞Clash de Cartier系列的圓型耳環和項鍊,讓輕鬆的穿著也立刻呈現優雅的高級感。

CLASH DE CARTIER玫瑰金項鍊中型款,台幣10萬8000元。(圖:卡地亞提供)

CLASH DE CARTIER玫瑰金環形耳環小型款,台幣23萬元。(圖:卡地亞提供)

卡地亞於2019年推出的Clash de Cartier系列珠寶,結合鉚釘、圓珠、巴黎飾釘(Clous de Paris)頂品牌經典的設計符碼,以繁複的工藝精心打造立體而舒適貼手的簡約線條。承襲品牌於30年代便已使用的幾何設計,透過新古典主義的美學,系列珠寶完美體現卡地亞洗鍊兼具摩登氣息的設計。除了Jisoo配戴的玫瑰金款式,亦有白K金、鑲鑽款等多種選擇,包括戒指、手鐲、項鍊、耳環等全系列品項,都能任意混搭配戴。

