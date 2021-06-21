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2021春夏PANTONE主流色 深淺「浪漫粉紅」上手這樣搭

記者孫曼／綜合報導
各種不同深淺的粉紅色是PANTONE 2021春夏的流行主色。（圖：宇舶表提供）
各種不同深淺的粉紅色是PANTONE 2021春夏的流行主色。（圖：宇舶表提供）

2021春夏PANTONE的流行色調，不論是繽紛花束、或是具有力量感的絢麗色調，都少不了各種不同深淺色調的粉紅色。腕表色彩專家瑞士宇舶表（HUBLOT）多款女表的表盤、表圈、到表帶，都分別妝點了從粉嫩柔美到浪漫時尚的各種粉紅色，為時尚女性的整體造型注入具有力量的女性力量。

Big Bang One Click 鑽表備有多種繽紛色調的表帶可以自行隨意拆換...
Big Bang One Click 鑽表備有多種繽紛色調的表帶可以自行隨意拆換。（圖：宇舶表提供）

Big Bang One Click 33毫米精鋼自動鑽表。（圖：宇舶表提供）
Big Bang One Click 33毫米精鋼自動鑽表。（圖：宇舶表提供）

Big Bang One Click 39毫米粉紅色藍寶石自動鑽表，全球限量20...
Big Bang One Click 39毫米粉紅色藍寶石自動鑽表，全球限量200只。（圖：宇舶表提供）

Big Bang腕表是品牌的經典，是HUBLOT在2005年推出的首個系列腕表，以船舷窗為靈感的表殼設計，大膽融合革命性的材質與當代的休閒運動風格。而隨著現代人配戴腕表的習慣演變，更推出具備「One-Click」單鍵快拆表帶系統的設計，能讓配戴者隨著當天的心情、穿搭、場合… 換上不同材質及色彩的表帶。

Big Bang One Click 39毫米粉紅色藍寶石自動鑽表，全球限量20...
Big Bang One Click 39毫米粉紅色藍寶石自動鑽表，全球限量200只。（圖：宇舶表提供）

Big Bang One Click 33毫米精鋼自動鑽表。（圖：宇舶表提供）
Big Bang One Click 33毫米精鋼自動鑽表。（圖：宇舶表提供）

Big Bang One Click 33毫米皇金鑽圈自動腕表。（圖：宇舶表提供...
Big Bang One Click 33毫米皇金鑽圈自動腕表。（圖：宇舶表提供）

Big Bang One Click 39毫米粉紅色藍寶石自動鑽表，全球限量20...
Big Bang One Click 39毫米粉紅色藍寶石自動鑽表，全球限量200只。（圖：宇舶表提供）

Big Bang One Click 39毫米粉紅色藍寶石自動鑽表，全球限量20...
Big Bang One Click 39毫米粉紅色藍寶石自動鑽表，全球限量200只。（圖：宇舶表提供）

Big Bang One Click33毫米皇金鑽表，以品牌獨門的皇金材質打造，全新纖細的33毫米尺寸，對身材嬌小的亞洲女性來說非常貼手，還能更換亮面繽紛如艷麗芭比的表帶。

以粉紅色的藍寶石水晶玻璃打造表殼的Big Bang One Click粉紅藍寶石鑽表，是全球第一只，仙氣粉紅的清透表圈和表帶，更能襯托手的光滑嬌嫩。

Spirit Of Big Bang 39毫米粉紅陶瓷皇金自動鑽表。（圖：宇舶表...
Spirit Of Big Bang 39毫米粉紅陶瓷皇金自動鑽表。（圖：宇舶表提供）

Spirit Of Big Bang 39毫米粉紅陶瓷皇金自動鑽表。（圖：宇舶表...
Spirit Of Big Bang 39毫米粉紅陶瓷皇金自動鑽表。（圖：宇舶表提供）

Spirit Of Big Bang 39毫米粉紅陶瓷皇金自動鑽表。（圖：宇舶表...
Spirit Of Big Bang 39毫米粉紅陶瓷皇金自動鑽表。（圖：宇舶表提供）

而酒桶形的Spirit Of Big Bang系列，亦有粉紅色高科技陶瓷的時尚材質款式，具有耐刮與親膚抗敏等特性，重量輕且色澤如新、優雅鮮明，可長時間配戴。搭配緞面太陽紋表盤、粉色鱷魚皮內襯天然白色橡膠表帶，是實用且配戴度高的華麗配飾。

Big Bang One Click 33毫米皇金鑽圈自動腕表。（圖：宇舶表提供...
Big Bang One Click 33毫米皇金鑽圈自動腕表。（圖：宇舶表提供）

Big Bang One Click 33毫米精鋼自動鑽表。（圖：宇舶表提供）
Big Bang One Click 33毫米精鋼自動鑽表。（圖：宇舶表提供）

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