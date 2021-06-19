DIOR早春雅典大秀還有煙火 度假時裝華麗發表

DIOR 2022早春度假時裝系列以藝術的重新創造作為靈感。(圖:DIOR提供)

DIOR於希臘雅典的帕那辛奈克體育場發表2022早春度假時裝系列，女裝創意總監Maria Grazia Chiuri向來是個氛圍高手，這次也以400盞燈、20個火盆、55位音樂家的管弦樂隊和72面旗幟，打造壯麗的場景，加上燃放夜空中的燦爛煙火，促成這場華麗大秀。

Maria Grazia Chiuri秉持集體創作（collective creation）的精神，發表91套新作，與當地工藝師Aristeidis Tzonevrakis、Atelier Tsalavoutas工坊、藝術家Christiana Soulou、以及Silk Line紡織工坊等聯手，共同創作精緻奢華的時裝，安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）都是看秀嘉賓，在場邊拍照時，安雅還貼心地幫卡拉整理裙襬的流蘇，兩人互動相當可愛，而全球代言人Jisoo、中國 代言人Angelababy則是隔空觀賞直播大秀。

安雅泰勒喬伊、Jisoo是DIOR看秀嘉賓，觀賞於雅典發表的早春渡假系列。(圖:DIOR提供)

以迪奧先生在1951年於帕德嫩神殿遺址前拍攝的高級訂製服為靈感，Maria Grazia Chiuri重塑設計語彙和符碼，她認為藝術不在作品本身，而是創造的動能，早春女裝展現了強調腰部曲線的褶襉造型、希臘女神長袍，以及當代運動服。合作多季的藝術家Pietro Ruffo將星星迷彩重新表現，作為運動裝的印花。

此外，已故德國 演員、同時也是品牌摯友瑪琳黛德麗（Marlene Dietrich），其率性風姿也是Maria Grazia Chiuri的謬思，白色套裝成了遊走在古典、自由之間的輪廓，放大版的千鳥格紋、籐格紋成了嶄新圖像，而瑪琳黛德麗曾經以1962年在阿弗羅黛蒂神殿出土的「利達與天鵝」鑲嵌畫為題，穿了一套白色縐紗晚裝，也幻化為本次早春系列的壓軸之作，隨著天空的煙花綻放，帶來絢爛的視覺。

保齡球包和束帶裝飾是2022早春的主要款式之一。(圖:DIOR提供)

戰馬與雕像等印花成為運動裝、車褲的鮮明圖樣。(圖:DIOR提供)

腰封向來是DIOR女裝不可缺少的配件設計。(圖:DIOR提供)

高雅的襯衫、褲裝是2022早春度假系列的亮點。(圖:DIOR提供)