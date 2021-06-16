超模用BURBERRY包撐住性感北半球 ITZY、少時全都背

BURBERRY Olympia包款橫掃韓星IG，包括ITZY全員、模特兒安雅凜、少女時代孝淵等都有詮釋。（取材自Instagram）

BURBERRY聚焦Olympia包款，推出「World of Olympia（Olympia精彩世界）」快閃店，在多個城市登場，此包款也席捲韓星，橫掃女團少女時代、ITZY、Yeri、華莎、李珉廷、李多熙等眾女星的IG，孔曉振、車銀優則是出席釜山快閃店，最性感的莫過於超模安雅凜（Ahreum Ahn），她性感露出北半球烘托Olympia包款，時髦又前衛，相當吸睛。

World of Olympia快閃店開設於多個城市商場，包括倫敦哈洛德百貨、澳門 銀河、廣州太古匯、釜山新世界百貨、香港置地廣場和東京新宿伊勢丹等地點，台灣 則是7月中旬前在台北101、台中新光三越和高雄漢神本館以店中店展示，運用古希臘風格的雕像做為場景布置，展現當代的古典主義，表現Olympia包款的美感及工藝，「臉蛋天才」車銀優和孔曉振出席BURBERRY釜山場次活動，粉絲驚嘆車銀優「雕像對雕像豎拇指」，意指他俊美可敵雕塑 。

車銀優背小型三色調皮革Olympia腰包。（取材自Instagram）

孔曉振在出席釜山新世界百貨Olympia精彩世界快閃店時背了沼澤綠小型皮革Olympia包。（取材自Instagram）

World of Olympia快閃店以古希臘場景雕像作為布置。（圖：BURBERRY提供）

Olympia包款外型纖窄硬挺，線條流暢的半月形版型，都是工匠以手工成型的木塊所製成，包括暖棕褐色、黑色、酒紅色、暖沙色等經典配色，並分為3款尺寸，另推出附有背帶的可拆式卡片盒、郵差包、背包和托特包等，而World of Olympia快閃店也推出限量款，包括光滑皮革版的沼澤綠、金盞花黃和拓帕石藍等色彩的迷你尺寸，並搭配鍍金鍊背帶，全球限量300個；小尺寸則配以皮革背帶，全球限量250個。

拓帕石藍迷你金鍊Olympia包。（圖：BURBERRY提供）

金盞花色小型皮革Olympia包。（圖：BURBERRY提供）

World of Olympia快閃店推出沼澤綠、金盞花黃和拓帕石藍等色彩的限量包款。（圖：BURBERRY提供）

超模安雅凜詮釋淺餅乾色小型皮革Olympia包款。（取材自Instagram）

拓帕石藍小型皮革Olympia包。（圖：BURBERRY提供）