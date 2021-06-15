Jaquet Droz新款月相大秒針腕表 致敬創辦人生誕300年

雅克德羅月相大秒針腕表，共有黑、白兩種面盤，皆使用具備矽游絲與擒縱的自動上鍊機芯。（圖：Jaquet Droz提供）

始終帶有隱性、陰性指涉的月亮，自古以來影響著無數騷人墨客，成為創作者無窮的繆思女神。月亮的存在提示了美，更暗示少為探照的內心，是私密但真實的隱性連結。瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）適逢品牌創辦人Jaquet Droz生誕300年，近日發表兩款全新「月相大秒針腕表（Grande Seconde Moon） 」，向300年無窮的哲思與工藝巧趣、獻上敬意。

雅克德羅月相大秒針腕表，玫瑰金、41毫米、自動上鍊機芯、大秒針顯示、月相顯示、日期顯示，象牙白色大明火琺瑯面盤。（圖：Jaquet Droz提供）

所謂「大秒針腕表」具有兩個交疊、偏心顯示的時間盤；其時分顯示位於上部、大秒針盤則位於六點鐘方向，並些微重疊而成阿拉伯「8」字形，並帶有福德、福祿的引涉。

有別於過往43或39毫米，新品首次採用41毫米直徑 ，並以古典、帶有羊脂聯想的象牙色大明火琺瑯襯玫瑰金表殼、深藍色表帶；藍色月相盤中的月亮具有鮮明的蝕刻陰影，伴隨著雅克德羅經典的七芒雙星，其同軸的兩針一長一短，分別指示了秒鐘與日期，其中短針的日期指針前緣並飾以鮮紅、帶出明顯差異。

雅克德羅月相大秒針腕表，玫瑰金、41毫米、自動上鍊機芯、大秒針顯示、月相顯示、日期顯示。（圖：Jaquet Droz提供）

同為41毫米、玫瑰金表殼的另一款式則採用黑色啞光表盤，整體面盤全數改為玫瑰金針、金質立體時標、環形金質日期盤，和啞光黑色，閃耀著自遠古誕生至今的智慧之光。2660QL4型自動上鏈機芯並使用矽質的擺輪遊絲及擒縱叉，因而運行更為精確、不易受磁力影響，同時月相功能每122年才有一日誤差，並可透過8點鐘方向的按鈕、快速調整。

兩款表款背面均手工雕刻有「Pierre Jaquet-Droz, 300ème Anniversaire」，也就是品牌創辦人「皮埃爾雅克德羅，300周年」之意。