LV、DIOR居家玩意 陪你宅家奢靡小時光　

路易威登和DIOR推出許多宅在家可以賞玩的小物。(圖:DIOR提供、取材自IG)

WFH需要放鬆的時刻，路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）、DIOR推出的小玩意兒，正好打發時間，例如拼圖、筆記本、球拍、籃框架等，都可以陪伴人們度過奢靡的品味小時光。

路易威登Scott拼圖。(取材自LV官網)

路易威登的Scott拼圖，以2021夏季系列全新水彩Monogram圖案設計，盒子來自相同印花的卡紙和樹脂玻璃，一邊拼圖可以一邊享受清爽的夏日視覺；DIOR Maison家飾則以旗艦店位址的30 Montaigne為名，推出光雕藝術、彩色建築共兩款拼圖，以優雅的迪奧藍色盒子盛裝，外盒印上同款圖案，增添優雅氛圍。

在家飾系列中的Dioriviera度假系列，延伸自女裝暨配件創意總監Maria Grazia Chiuri的夏日時裝，運用經典Toile de Jouy法式印花圖騰創作了筆、筆記本，以活潑明亮的青檸綠、莓果紅等色調創作，享受在家塗鴉畫畫的寧靜時光。

DIOR 30 Montaigne光雕藝術拼圖。(圖:DIOR提供)

路易威登也推出2021 Temporal周記式記事本補充活頁，以可愛的Vivienne玩偶環球之旅作為圖案設計，穿插精緻水彩插圖，包括滑雪 、衝浪，在家塗塗寫寫也有好心情，如果想怡情養性，路易威登的帽盒造型花瓶，讓人在家發揮插花的藝術天分。此外，Dioriviera度假系列也推出沙灘球拍，路易威登則有LV籃球框、籃球，奢華居家期間也可以來場健身 小運動。

Dioriviera藍色翻轉法式印花沙灘球拍組。(圖:DIOR提供)

路易威登籃框也是品牌出奇的居家設計之一。(取材自Instagram)