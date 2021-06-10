寶璣Breguet 2021新品Marine系列滂礡再啟程

Marine系列5517腕表今年換上了鈦金屬與藍色面盤的「新衣」，冷冽而運動感鮮明。（圖：Breguet提供）

蔚藍的海洋，總帶來寬闊、冒險、豐富生命力的聯想。頂級鐘表品牌寶璣（Breguet）日前發表2021年新品，並為旗下充滿海洋與運動風格的Marine系列，將Marine 5517、5527與5547三只腕表賦予新風貌：玫瑰金搭配岩灰色面盤、與鈦金屬搭配藍色面盤，同時滿足奢華愛好、冷冽運動兩種不同風格需求。

雖然是簡單的時間與日期顯示功能，Marine 5517腕表使用的自動上鍊777A型機械機芯，卻經過縝密繁複的機芯打磨修飾工序。（圖：Breguet提供）

Breguet Marine系列Alarme Musicale 5527腕表，鈦金屬、40毫米、自動上鍊機芯、藍色皮表帶，三點鐘方向具有鬧鈴次表盤。（圖：Breguet提供）

寶璣（Breguet）除了是陀飛輪（Tourbillon）此一複雜功能的創始者與先驅，品牌過往總專注於古典風格，而Marine系列則揉合了立體羅馬數字、表殼側邊的錢幣紋、寶璣式指針，更為鮮明的運動風格，帶來豐沛、當代的海洋與運動風格。其中Marine 5517具備時間與日期顯示功能、Marine Chronographe 5527為飛返計時碼表、Marine Alarme Musicale 5547則配有第二時區的鬧鈴功能，此次全數換上玫瑰金或鈦金屬的「新衣」，前者帶有溫暖、貴氣的紅潤色澤，後者則具有耐刮、堅硬、輕量化的特點。

Marine表殼側邊的錢幣紋，是富裕與優渥的象徵，也是寶璣的有形文化財。（圖：Breguet提供）

Breguet Marine 5517腕表，18K玫瑰表殼搭配橡膠表帶，另有玫瑰金表殼搭配玫瑰金鏈帶款。（圖：Breguet提供）

同時在精緻、繁複修飾的外觀之外，個別使用的三款機芯都具備防磁、更為精密的矽游絲擺輪，並通過六方位調校，讓精準精密、奢華、運動生活風格，三合而為一。