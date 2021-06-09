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從完美主義到「5分哲學」 許瑋甯仙女下凡登封面

記者孫曼／綜合報導
許瑋甯配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上本月時尚雜誌封面。（取材自Instagram）
許瑋甯配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上本月時尚雜誌封面。（取材自Instagram）

「香奈兒女士一直對數字5情有獨鍾，而我也是。我喜歡5這個數字，因為它很平衡，放在人生歷程裡，就像一件事 情做到5分，永遠有進步的空間，但往回看，其實我們已經努力一 半了！」許瑋甯說。她本月登上時尚雜誌封面，演繹香奈兒（CHANEL）全新推出的ETERNAL N°5系列珠寶，說到自己領悟到的5分哲學，以及和自己同屬獅子做的香奈兒女士：「我是獅子座，就和香奈兒女士一樣。 或許是因為這個星座位於黃道第5宮，我們才會跟數字5如此投緣。 也是因為這個星座，總覺得血液裡流淌著不輕易屈服的完美主義， 總是堅決想做到超越平凡，這默契挺浪漫的。」

許瑋甯配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上本月時尚雜誌封面。（取材自In...
許瑋甯配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上本月時尚雜誌封面。（取材自Instagram）

許瑋甯配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上本月時尚雜誌封面。（取材自In...
許瑋甯配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上本月時尚雜誌封面。（取材自Instagram）

許瑋甯配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上本月時尚雜誌封面。圖／取自IG...
許瑋甯配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上本月時尚雜誌封面。圖／取自IG @anno8o7

2021年適逢香奈兒經典的N°5 香水歡慶100 周年，品牌以香奈兒女士最私密的幸運符號為靈感，推出全新N°5高級珠寶系列，將香奈兒女士鍾愛的幸運數字「5」，結合香水的意象，透過鑽石與18K白金等珍貴素材，轉化為貼身配戴的璀璨珠寶，共包括2款可自由調整長度的項鍊、不對稱耳環、以及一枚戒指等4款新作。珠寶的設計從配戴者的角度出發，可以自由展現搭配創意而不被珠寶所拘束，更是承襲香奈兒女士1932年推出第一個珠寶珠寶系列Bijoux de Diamants的初衷，「我想， 香奈兒女士以服裝設計師身分，推出第一個珠寶系列時， 她與我內心應該是激盪著同樣的熱情。」許瑋甯說。

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ETERNAL N°5項鍊小型款，18K白金鑲嵌1顆重約0.12克拉明亮式切割鑽石及23顆總重約0.26克拉明亮式切割鑽石。（圖：香奈兒提供）

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ETERNAL N°5項鍊，18K白金鑲嵌1顆重約0.40克拉明亮式切割鑽石、1顆重約0.41克拉梨形切割鑽石及49顆總重約2.01克拉明亮式切割鑽石。（圖：香奈兒提供）

ETERNAL N°5戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.25克拉明亮式切割鑽石及1...
ETERNAL N°5戒指，18K白金鑲嵌1顆重約0.25克拉明亮式切割鑽石及19顆總重約0.20克拉明亮式切割鑽石。（圖：香奈兒提供）

ETERNAL N°5耳環（可轉換式設計）18K白金鑲嵌2顆各重約0.12克拉明...
ETERNAL N°5耳環（可轉換式設計）18K白金鑲嵌2顆各重約0.12克拉明亮式切割鑽石及29顆總重約0.43克拉明亮式切割鑽石。（圖：香奈兒提供）

許瑋甯配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上本月時尚雜誌封面。（取材自In...
許瑋甯配戴香奈兒ETERNAL N°5系列珠寶登上本月時尚雜誌封面。（取材自Instagram）

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