「虎頭幫」LV²聯乘系列跨時空 男孩版愛麗絲夢遊仙境

路易威登推出新穎時髦的LV²系列早春男裝。（圖：LV提供）

前屆的LV²系列來自Nigo與路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的共同合作，鴨子圖像令人印象深刻，近日品牌發表2022早春男裝系列，再度推出LV²系列，新作加入全新的虎頭陣容，融合西方剪裁、日式細節的服裝，既時髦又有跨時空的懷舊氛圍，像是進入超時空的形象圖，宛若男孩版愛麗絲夢遊仙境，讓人眼睛一亮。

路易威登發表2022早春男裝，LV²系列的虎頭相當搶眼。（圖：LV提供）

可愛的紅色愛心，來自Nigo自創品牌Human Made的代表符號。（圖：LV提供）

虎頭成為早春LV²系列的標誌元素。（圖：LV提供）

在1993年創立A Bathing Ape（Bape）的Nigo（長尾智明），是日本 饒舌歌手暨街頭服裝傳奇人物，目前是Human Made Founder創辦人，他以個人身分和路易威登男裝藝術總監Virgil Abloh合作，推出的LV²系列，寓意著數字的乘積，如同一個想法能夠與另一種想法共存的遼闊。在2022早春男裝的第二個LV²系列之中，將前季的鴨子加上老虎，以及代表Human Made的紅色愛心等符號，打造男孩氣的穿搭。

鴨子、虎頭、斜紋等，都是LV²系列的重點元素。（圖：LV提供）

近期流行在重點部位鏤空挖洞的穿搭，到了LV²系列變成以虎頭裝飾。（圖：LV提供）

2020早春男裝系列有廣泛運用的虎頭圖騰。（圖：LV提供）

經典的Damier圖紋變成了郵票的符碼，轉化為紅、白色襯衫或羊毛衫的樣式。（圖：LV提供）

剪裁來自1950、1960年代的款式，結合日式kimono元素，打造英國 次文化般的風格，透過正裝、軍裝和和服外套的融合，在休閒服裝中挹注了高雅的氣質。1950年代的西服外套結合丹寧布、Monogram變得率性自由；海軍藍羊毛外套的腰帶，源自和服設計；經典的Damier圖紋變成了郵票的符碼，轉化為紅、白色襯衫或羊毛衫的樣式，相當搶眼；而日本「風呂敷」小提包的概念也成為手袋的幽默設計，轉變為當代的硬挺輪廓，鴨子斜挎包則顯得逗趣可愛，如同拎著寵物逛大街，有怡然自得的氣度。

2022早春男裝的LV²系列形象圖，宛如男孩版的愛麗絲夢遊仙境般魔幻。（圖：LV提供）

LV²系列為路易威登2022早春男裝帶來搶眼的表現。（圖：LV提供）

日本「風呂敷」小提包的概念也成為手袋的設計發想。（圖：LV提供）

拎著鴨子包款出門，相當幽默。（圖：LV提供）